Autour de Gold Beach Bayeux Calvados

Autour de Gold Beach 14400 Bayeux Calvados Normandie

Durée : 120 Distance : 24000.0 Tarif :

Cette boucle vélo au coeur des plages du Débarquement vous emmènera à la découverte de sites du D-Day. Au départ de Bayeux, la cité médiévale épargnée par les bombardements de 1944, vous partirez en direction de Longues-sur-Mer où vous pourrez visiter le site de la batterie allemande. Après avoir longé le littoral où s’offrent à vous de magnifiques points de vue, au nord sur la Manche, au sud sur les flèches de la Cathédrale de Bayeux, vous arriverez sur Arromanches-les-Bains. En descendant dans le village vous pourrez découvrir de plus près les vestiges du port artificiel.

Suivre la signalétique boucle vélo numéro 5.

http://www.bayeux-bessin-tourisme.com/ +33 2 31 51 28 28

English : Autour de Gold Beach

This cycling loop in the heart of the Normandy Landing beaches takes you on a discovery tour of the D-Day heritage sites. Departing from the medieval city of Bayeux, spared by the 1944 bombings, set off towards Longues-sur-Mer where you can visit the famous German artillery battery. After making your way along the coast, where magnificent wide-angle viewpoints await you the Manche area to the north and the spires of Bayeux Cathedral to the south you will reach Arromanches-les-Bains. As you make your way down to the village, you can marvel at the vestiges of the artificial harbour.

Deutsch :

Diese Radtour im Herzen der Landungsstrände führt Sie zu den Stätten des D-Day. Von Bayeux aus, der mittelalterlichen Stadt, die von den Bombenangriffen 1944 verschont blieb, fahren Sie in Richtung Longues-sur-Mer, wo Sie die deutsche Batterie besichtigen können. Nachdem Sie an der Küste entlanggefahren sind, wo sich Ihnen herrliche Aussichtspunkte bieten im Norden auf den Ärmelkanal, im Süden auf die Turmspitzen der Kathedrale von Bayeux -, kommen Sie nach Arromanches-les-Bains. Wenn Sie in das Dorf hinunterfahren, können Sie die Überreste des künstlichen Hafens aus nächster Nähe entdecken.

Folgen Sie der Beschilderung Fahrradschleife Nummer 5.

Italiano :

Questo itinerario in bicicletta nel cuore delle spiagge del D-Day vi porterà a visitare i siti del D-Day. Partendo da Bayeux, la città medievale risparmiata dai bombardamenti del 1944, ci si dirige verso Longues-sur-Mer, dove si può visitare il sito della batteria tedesca. Dopo aver costeggiato la costa, con le sue magnifiche viste a nord sulla Manica e a sud sulle guglie della cattedrale di Bayeux, arriverete ad Arromanches-les-Bains. Scendendo nel villaggio, si possono osservare da vicino i resti del porto artificiale.

Seguite le indicazioni per il percorso ciclabile numero 5.

Español :

Esta ruta en bicicleta por el corazón de las playas del Día D le llevará a recorrer los lugares del Día D. Saliendo de Bayeux, ciudad medieval que se salvó de los bombardeos de 1944, se dirigirá a Longues-sur-Mer, donde podrá visitar el emplazamiento de la batería alemana. Después de bordear la costa, con sus magníficas vistas al norte sobre el Canal de la Mancha y al sur sobre las agujas de la catedral de Bayeux, llegará a Arromanches-les-Bains. Al descender hacia el pueblo, podrá contemplar de cerca los restos del puerto artificial.

Siga las indicaciones de la ruta ciclista número 5.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme