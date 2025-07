Autour de Gondrecourt-le-Château Demange-Baudignécourt Meuse

Circuit original autour de la découverte du patrimoine lié à l’eau autour de Gondrecourt-le-Château.

Et pour commencer quoi de mieux que d’emprunter le Pont le juste (1764) à Demange-aux-eaux par le chemin rural de la Vaux des fossés, avant de rejoindre la commune Mauvages. Ici, deux sites attirent l’attention des curieux

– la fontaine lavoir dit le Déo inspirée de l’Egypte (1831 classé MH)

– et l’incroyable tunnel, l’un des plus longs d’Europe, construit au XIXème sur le canal de la Marne au Rhin (1838). N’hésitez pas à emprunter les escaliers pour descendre et y entrevoir l’entrée.

Rendez-vous ensuite à Gondrecourt-le-Château au départ de la Carpière un circuit touristique de 2km fléché au sol vous invite à une découverte de la Ville basse à la Ville haute entre itinéraire urbain et sentier de campagne.

La promenade se poursuit ensuite à Houdelaincourt où la fontaine lavoir (1851 classé MH) de forme hémicycle rappelle celle de Mauvages. Pour les gourmands, Monsieur Rivière sera ravi de vous accueillir au sein de son établissement pour vous proposer Les confitures de Lorraine.

Le circuit se termine à Bonnet autour de la source de Saint-Florentin qui alimente aujourd’hui le lavoir (située route de Mandres). On ne manquera pas un détour par la remarquable église Saint-Florentin (classée MH).

English :

An original tour of the water-related heritage around Gondrecourt-le-Château.

And what better way to start than by taking the Pont le juste (1764) at Demange-aux-eaux via the chemin rural de la Vaux des fossés, before reaching the commune of Mauvages. Here, two sites catch the eye of the curious:

– the Egyptian-inspired washing fountain known as Déo (1831 MH classification)

– and the incredible tunnel, one of the longest in Europe, built in the 19th century on the Marne-Rhine canal (1838). Take the stairs down to get a glimpse of the entrance.

Then on to Gondrecourt-le-Château: starting at La Carpière, a 2km tourist trail marked on the ground invites you to explore the lower and upper towns, between urban and country trails.

The walk then continues to Houdelaincourt, where the hemicycle-shaped fountain-lavatory (1851 French MH classification) is reminiscent of the one in Mauvages. For gourmets, Monsieur Rivière will be delighted to welcome you to his establishment and offer you Les confitures de Lorraine.

The tour ends in Bonnet, around the Saint-Florentin spring which now feeds the washhouse (on route de Mandres). Don’t miss a detour to the remarkable Saint-Florentin church (classified MH).

Deutsch :

Origineller Rundgang zur Entdeckung des mit dem Wasser verbundenen Kulturerbes in der Umgebung von Gondrecourt-le-Château.

Wie könnte man besser beginnen, als die Brücke Pont le juste (1764) in Demange-aux-eaux über den Landweg Vaux des fossés zu begehen, bevor man in die Gemeinde Mauvages gelangt. Hier gibt es zwei Orte, die die Aufmerksamkeit der Neugierigen auf sich ziehen:

– der von Ägypten inspirierte Waschbrunnen namens le Déo (1831 als MH eingestuft)

– und der unglaubliche Tunnel, einer der längsten in Europa, der im 19. Jahrhundert auf dem Rhein-Marne-Kanal gebaut wurde (1838). Zögern Sie nicht, die Treppe nach unten zu nehmen, um einen Blick auf den Eingang zu erhaschen.

Gehen Sie dann nach Gondrecourt-le-Château: Von der Carpière aus lädt Sie ein 2 km langer Rundweg mit Beschilderung auf dem Boden zu einer Entdeckungsreise von der Unterstadt zur Oberstadt ein, die zwischen Stadt- und Landweg verläuft.

Der Spaziergang geht dann in Houdelaincourt weiter, wo der halbkreisförmige Waschbrunnen (1851 als MH klassifiziert) an den von Mauvages erinnert. Für Feinschmecker: Monsieur Rivière freut sich, Sie in seinem Betrieb begrüßen zu dürfen, wo er Ihnen die Marmeladen von Lothringen anbietet.

Der Rundgang endet in Bonnet an der Quelle von Saint-Florentin, die heute das Waschhaus versorgt (an der Route de Mandres). Ein Abstecher zur bemerkenswerten Kirche Saint-Florentin (MH-Klassifizierung) sollte nicht versäumt werden.

Italiano :

Un percorso originale per scoprire il patrimonio idrico nei dintorni di Gondrecourt-le-Château.

Quale modo migliore di iniziare se non percorrendo il Pont le juste (1764) a Demange-aux-eaux lungo la strada di campagna di Vaux des fossés, prima di raggiungere il comune di Mauvages. Qui, due siti attirano l’attenzione dei curiosi:

– la fontana di lavaggio di ispirazione egizia detta Déo (classificazione MH francese del 1831)

– e l’incredibile tunnel, uno dei più lunghi d’Europa, costruito nel XIX secolo sul canale Marna-Reno (1838). Scendete le scale per vedere l’ingresso.

Si prosegue poi per Gondrecourt-le-Château: partendo da La Carpière, un percorso turistico di 2 km, segnalato sul terreno, conduce dalla città bassa alla città alta, tra percorsi urbani e sentieri di campagna.

La passeggiata prosegue poi fino a Houdelaincourt, dove la fontana del lavatoio a forma di emiciclo (classificazione MH francese del 1851) ricorda quella di Mauvages. Per i più golosi, Monsieur Rivière sarà lieto di accogliervi nel suo locale e di offrirvi Les confitures de Lorraine.

La visita termina a Bonnet, presso la sorgente Saint-Florentin, che oggi alimenta il lavatoio (sulla route de Mandres). Non perdetevi una deviazione verso la notevole chiesa di Saint-Florentin (edificio classificato).

Español :

Un recorrido original para descubrir el patrimonio relacionado con el agua en los alrededores de Gondrecourt-le-Château.

Y qué mejor manera de empezar que tomando el Pont le juste (1764) en Demange-aux-eaux por el camino rural de Vaux des fossés, antes de llegar al municipio de Mauvages. Aquí, dos lugares atraen la atención de los curiosos:

– la fuente de lavado de inspiración egipcia conocida como el Déo (clasificación MH francesa de 1831)

– y el increíble túnel, uno de los más largos de Europa, construido en el siglo XIX en el canal Marne-Rin (1838). Baje las escaleras para ver la entrada.

A continuación, Gondrecourt-le-Château: a partir de La Carpière, un sendero turístico de 2 km señalizado en el suelo le llevará de la ciudad baja a la ciudad alta, entre vías urbanas y caminos rurales.

El paseo continúa hasta Houdelaincourt, donde la fuente del lavadero en forma de hemiciclo (clasificación MH francesa de 1851) recuerda a la de Mauvages. Para los golosos, Monsieur Rivière estará encantado de recibirles en su establecimiento y ofrecerles Les confitures de Lorraine.

El recorrido termina en Bonnet, en el manantial de Saint-Florentin, que hoy abastece el lavadero (en la ruta de Mandres). No se pierda la visita a la notable iglesia de Saint-Florentin (edificio protegido).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par Système d’information touristique Lorrain