Autour de la tour d’Albon Albon Drôme

Autour de la tour d’Albon Albon Drôme vendredi 1 août 2025.

Autour de la tour d’Albon

Autour de la tour d’Albon Stade de Saint Martin des Rosiers 26140 Albon Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Vous débutez en VTT électrique ? Cette boucle est faite pour vous ! Traversez

champs et vergers facilement avant de monter en sous-bois jusqu’à la tour d’Albon. Profitez de superbes panoramas. A découvrir dans l’application les « échappées inspirées ».

http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33

English :

Are you new to electric mountain biking? This loop is for you! Cross

fields and orchards before climbing through undergrowth to the Albon tower. Enjoy superb panoramic views. Discover the « inspired escapes » application.

Deutsch :

Sind Sie Anfänger auf einem Elektro-Mountainbike? Dann ist dieser Rundweg genau das Richtige für Sie! Fahren Sie durch

Felder und Obstgärten leicht, bevor Sie durch das Unterholz zum Turm von Albon aufsteigen. Genießen Sie die herrlichen Panoramen. Zu entdecken in der App « Inspirierte Fluchten ».

Italiano :

Siete nuovi alla mountain bike elettrica? Questo anello fa per voi! Attraversate

campi e frutteti prima di salire attraverso il sottobosco fino alla torre di Albon. Godetevi le splendide viste panoramiche. Da scoprire nell’applicazione « Fughe ispirate ».

Español :

¿Eres nuevo en el ciclismo de montaña eléctrico? ¡Este bucle es para ti! Atraviese

campos y huertos antes de subir por la maleza hasta la torre de Albon. Disfrute de magníficas vistas panorámicas. A descubrir en la aplicación « escapadas inspiradas ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-25 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme