Autour de l’église Saint-Martin Burelles Aisne

Autour de l'église Saint-Martin Devant l'église fortifiée 02140 Burelles Aisne Hauts-de-France

Situé en aval de la confluence de la Brune et du Huteau, le charmant village de Burelles peut s’enorgueillir d’abriter une église pourvue d’un système de défense assez complet. Cette balade pour toute la famille présente d’autres attraits, comme son patrimoine lié à la présence de l’eau moulins, abreuvoirs et lavoir jalonneront agréablement votre parcours.

English :

Located downstream from the confluence of the Brune and Huteau rivers, the charming village of Burelles boasts a church with a fairly complete defence system. This walk for the whole family has other attractions, such as its heritage linked to the presence of water: mills, drinking troughs and wash-house will pleasantly mark out your route.

Deutsch :

Das charmante Dorf Burelles liegt unterhalb des Zusammenflusses von Brune und Huteau und kann sich einer Kirche rühmen, die mit einem ziemlich vollständigen Verteidigungssystem ausgestattet ist. Diese Wanderung für die ganze Familie hat noch weitere Attraktionen zu bieten, wie z. B. das mit dem Wasser verbundene Kulturerbe: Mühlen, Tränken und Waschhäuser werden Ihren Weg angenehm säumen.

Italiano :

Situato a valle della confluenza della Brune e dell’Huteau, l’incantevole villaggio di Burelles vanta una chiesa con un sistema di difesa abbastanza completo. Questa passeggiata per tutta la famiglia presenta altre attrattive, come il patrimonio legato alla presenza dell’acqua: mulini, abbeveratoi e lavatoi segneranno piacevolmente il vostro percorso.

Español :

Situado aguas abajo de la confluencia del Brune y el Huteau, el encantador pueblo de Burelles cuenta con una iglesia con un sistema de defensa bastante completo. Este paseo para toda la familia tiene otros atractivos, como su patrimonio ligado a la presencia del agua: molinos, abrevaderos y lavaderos jalonarán agradablemente su recorrido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2008-04-04 par Agence Aisne Tourisme