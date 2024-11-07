Autour de l’époque antique à Périgueux Périgueux Dordogne

26 place Francheville 24000 Périgueux Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Cette petite randonnée semi urbaine vous amène à la découverte du Périgueux antique et d’une des sept collines qui entourent la cité grâce à un bac pour passer la rivière (hors service en hiver).

http://rando.dordogne.fr/ +33 5 53 53 10 63

This small semi-urban hike takes you to discover the ancient Périgueux and one of the seven hills that surround the city thanks to a ferry to cross the river (out of service in winter).

Auf dieser kleinen, halb-urbanen Wanderung entdecken Sie das antike Périgueux und einen der sieben Hügel, die die Stadt umgeben, dank einer Fähre, die über den Fluss führt (im Winter außer Betrieb).

Questa breve passeggiata semiurbana vi porta a scoprire l’antica Périgueux e una delle sette colline che circondano la città grazie a un traghetto per attraversare il fiume (fuori servizio in inverno).

Este corto paseo semiurbano le llevará a descubrir la antigua Périgueux y una de las siete colinas que rodean la ciudad gracias a un transbordador para cruzar el río (fuera de servicio en invierno).

