Autour de l’époque antique à Périgueux Périgueux Dordogne

Autour de l’époque antique à Périgueux 26 place Francheville 24000 Périgueux Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 7000.0
Cette petite randonnée semi urbaine vous amène à la découverte du Périgueux antique et d’une des sept collines qui entourent la cité grâce à un bac pour passer la rivière (hors service en hiver).
http://rando.dordogne.fr/ +33 5 53 53 10 63
English : Autour de l’époque antique à Périgueux
This small semi-urban hike takes you to discover the ancient Périgueux and one of the seven hills that surround the city thanks to a ferry to cross the river (out of service in winter).
Deutsch : Autour de l’époque antique à Périgueux
Auf dieser kleinen, halb-urbanen Wanderung entdecken Sie das antike Périgueux und einen der sieben Hügel, die die Stadt umgeben, dank einer Fähre, die über den Fluss führt (im Winter außer Betrieb).
Italiano :
Questa breve passeggiata semiurbana vi porta a scoprire l’antica Périgueux e una delle sette colline che circondano la città grazie a un traghetto per attraversare il fiume (fuori servizio in inverno).
Español : Autour de l’époque antique à Périgueux
Este corto paseo semiurbano le llevará a descubrir la antigua Périgueux y una de las siete colinas que rodean la ciudad gracias a un transbordador para cruzar el río (fuera de servicio en invierno).
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-07 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine