Autour de l’Étang des Marais Rémering-lès-Puttelange Moselle

Autour de l’Étang des Marais Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Autour de l’Étang des Marais Parking à proximité du camping Capfun 57510 Rémering-lès-Puttelange Moselle Grand Est

Durée : 190 Distance : 11800.0 Tarif :

Avec pour point central le beau plan d’eau de Rémering-lès-Puttelange, ce parcours de randonnée vous offre une nouvelle occasion d’explorer le secteur de la ligne Maginot aquatique.

Le point de départ est marqué par un premier panneau d’information situé dans la commune de Rémering-lès-Puttelange. Deux vestiges militaires y sont encore visibles le mémorial Redoute 117 témoignant des dégâts infligés par les combats en juin 1940, et un barrage.

L’étang des Marais, au cœur du parcours, est une halte immanquable. Suivez le sentier qui serpente à travers champs pour rejoindre la digue, qui sert aussi de chemin pour ceux souhaitant faire le tour complet de l’étang. Un arrêt sur la digue offre une vue très sympa sur l’étendue d’eau. Les petits pontons de pêche qui l’entourent, ainsi que sur la nature environnante, constituent une belle introduction à la suite de la balade. Des panneaux d’information sur l’histoire des étangs de Puttelange-aux-Lacs et leur rôle stratégique en tant qu’étangs réservoirs de la ligne Maginot aquatique, deux grandes balançoires en bois face à l’une des plus belles vues de l’étang, une aire de jeux et de pique-nique ont été aménagés pour rendre le lieu encore plus attractif.

Cette agréable balade entre champs et forêts est très appréciée des cyclistes, marcheurs et cavaliers qui aiment venir profiter de ce riche patrimoine naturel. Le passé historique de cet endroit et la diversité de la faune et de la flore qui l’entourent, en font un lieu incontournable de la destination Sarreguemines Confluences, à l’instar des étangs voisins. Tous bénéficient d’une nature préservée, idéale pour ceux qui souhaitent se ressourcer.

Le circuit de randonnée vous conduira ensuite vers la commune d’Hilsprich, où vous découvrirez un deuxième panneau d’information marquant un autre point de départ du parcours. Il ouvre également le chemin vers le circuit Sur les Pas des Marsouins .

– Variante plusieurs boucles sont possibles autour de l’étang, dont la plus courte de 5,5 km qui longe entièrement les rives de l’étang des marais. La distance est idéale pour une belle balade en famille. Le tour de l’étang est adapté aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite.

– Liaisons de 2,1 km vers le circuit Le Chêne et le Roseau (12,2 km) autour de l’étang de Diefenbach. Continuité avec le circuit Sur les Pas des Marsouins (13 km) en partie autour de l’étang de Hirbach. Un deuxième point de départ pour le circuit Autour de l’Étang des Marais se situe à Saint-Jean-Rohrbach avec une liaison de 1,3 km.

– Balisage rectangle jaune

– Secteur géographique Au fil des étangs de la ligne Maginot aquatique

– Points de départ Rémering-lès-Puttelange > 25 rue Saint-Jean Mairie ou parking à proximité du camping Capfun Hilsprich > 20 rue de l’Église Stade Saint-Jean-Rohrbach > rue Nationale Église

Difficulté moyenne

https://www.sarreguemines-tourisme.com/ +33 3 87 98 80 81

English :

With the beautiful Rémering-lès-Puttelange lake as its focal point, this hiking trail offers a new opportunity to explore the area of the aquatic Maginot Line.

The starting point is marked by an information panel in the commune of Rémering-lès-Puttelange. Two military remains are still visible: the Redoubt 117 memorial, bearing witness to the damage inflicted by the fighting in June 1940, and a dam.

Etang des Marais, at the heart of the trail, is an unmissable stopover. Follow the path that winds through the fields to reach the dike, which also serves as a path for those wishing to make a complete tour of the pond. A stop on the dike offers a wonderful view of the pond. The small fishing pontoons around it, and the surrounding countryside, provide a great introduction to the rest of the walk. Information panels on the history of the Puttelange-aux-Lacs ponds and their strategic role as reservoirs for the aquatic Maginot Line, two large wooden swings facing one of the most beautiful views of the pond, and a play and picnic area have been installed to make the site even more attractive.

This pleasant stroll between fields and forests is much appreciated by cyclists, walkers and horse riders who come to enjoy this rich natural heritage. The area?s historic past and the diversity of the flora and fauna that surround it make it a must-see destination in Sarreguemines Confluences, as do the neighboring ponds. All benefit from unspoilt natural surroundings, ideal for those looking to recharge their batteries.

The hiking trail then takes you to the commune of Hilsprich, where you’ll find a second information panel marking another starting point on the trail. It also opens the way to the Sur les Pas des Marsouins trail.

– Variation: several loops are possible around the pond, including the shortest of 5.5 km, which runs entirely along the banks of the étang des marais. The distance is ideal for a family outing. The tour of the pond is suitable for baby carriages and people with reduced mobility.

– Connections: 2.1 km to the Oak and Reed trail (12.2 km) around Diefenbach pond. Continuity with the Sur les Pas des Marsouins trail (13 km), partly around Hirbach pond. A second starting point for the Autour de l’Étang des Marais trail is in Saint-Jean-Rohrbach, with a 1.3 km link.

– Markings: yellow rectangle

– Geographical area: Along the ponds of the aquatic Maginot Line

– Starting points: Rémering-lès-Puttelange > 25 rue Saint-Jean Mairie or parking lot near Capfun campsite Hilsprich > 20 rue de l’Église Stade Saint-Jean-Rohrbach > rue Nationale Église

Deutsch :

Mit dem schönen See von Rémering-lès-Puttelange als Mittelpunkt bietet Ihnen dieser Wanderweg eine weitere Gelegenheit, den Bereich der Wasser-Maginot-Linie zu erkunden.

Der Startpunkt wird durch eine erste Informationstafel in der Gemeinde Rémering-lès-Puttelange markiert. Dort sind noch zwei militärische Überreste zu sehen: das Denkmal Redoute 117, das von den Schäden zeugt, die durch die Kämpfe im Juni 1940 verursacht wurden, und ein Staudamm.

Der Étang des Marais im Herzen der Strecke ist ein unverzichtbarer Halt. Folgen Sie dem Pfad, der sich durch die Felder bis zum Damm schlängelt, der auch als Weg für diejenigen dient, die den Teich vollständig umrunden möchten. Ein Halt auf dem Damm bietet einen schönen Blick auf die Wasserfläche. Die kleinen Angelstege, die ihn umgeben, sowie die umliegende Natur sind eine schöne Einführung in den weiteren Verlauf der Wanderung. Informationstafeln über die Geschichte der Teiche von Puttelange-aux-Lacs und ihre strategische Rolle als Speicherteiche der Wasser-Maginot-Linie, zwei große Holzschaukeln gegenüber einer der schönsten Aussichten auf den Teich sowie ein Spiel- und Picknickbereich wurden angelegt, um den Ort noch attraktiver zu machen.

Dieser angenehme Spaziergang zwischen Feldern und Wäldern ist bei Radfahrern, Wanderern und Reitern sehr beliebt, die gerne hierher kommen, um dieses reiche Naturerbe zu genießen. Die historische Vergangenheit dieses Ortes und die Vielfalt der Fauna und Flora, die ihn umgibt, machen ihn zu einem unumgänglichen Ort des Reiseziels Sarreguemines Confluences, ebenso wie die benachbarten Teiche. Alle profitieren von einer unberührten Natur, die ideal für alle ist, die sich erholen möchten.

Der Wanderweg führt Sie weiter in die Gemeinde Hilsprich, wo Sie eine zweite Informationstafel finden, die einen weiteren Ausgangspunkt des Weges markiert. Hier befindet sich auch der Weg zum Rundweg Sur les Pas des Marsouins .

– Variante: Es gibt mehrere Rundwege um den Teich, darunter der kürzeste von 5,5 km, der vollständig am Ufer des Sumpfteichs entlangführt. Die Entfernung ist ideal für einen schönen Spaziergang mit der Familie. Der Rundweg um den Teich ist für Kinderwagen und Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet.

– Verbindungen: 2,1 km zum Rundweg Le Chêne et le Roseau (12,2 km) um den Weiher von Diefenbach. Fortsetzung des Rundwegs Sur les Pas des Marsouins (13 km), der teilweise um den Teich von Hirbach führt. Ein zweiter Startpunkt für den Rundweg Autour de l’Étang des Marais befindet sich in Saint-Jean-Rohrbach mit einer 1,3 km langen Verbindung.

– Markierung: gelbes Rechteck

– Geografisches Gebiet: Au fil des étangs de la ligne Maginot aquatique (entlang der Teiche der Wasser-Maginot-Linie)

– Ausgangspunkte: Rémering-lès-Puttelange > 25 rue Saint-Jean Mairie oder Parkplatz in der Nähe des Campingplatzes Capfun Hilsprich > 20 rue de l’Eglise Stade Saint-Jean-Rohrbach > rue Nationale Eglise

Italiano :

Con il bellissimo lago di Rémering-lès-Puttelange come punto focale, questo percorso a piedi offre un’altra opportunità di esplorare l’area della Linea Maginot acquatica.

Il punto di partenza è segnalato da un pannello informativo nel comune di Rémering-lès-Puttelange. Qui sono ancora visibili due resti militari: il memoriale della ridotta 117, che testimonia i danni inflitti dai combattimenti del giugno 1940, e una diga.

L’Etang des Marais, al centro del percorso, è un punto di sosta imperdibile. Seguendo il sentiero che si snoda tra i campi, si raggiunge la diga, che funge anche da percorso per chi desidera fare il giro completo dello stagno. Una sosta sulla diga offre una splendida vista sull’acqua. I piccoli pontili da pesca che lo circondano e la campagna circostante sono un’ottima introduzione al resto della passeggiata. Per rendere il sito ancora più attraente sono stati installati pannelli informativi sulla storia dei laghi di Puttelange-aux-Lacs e sul loro ruolo strategico come bacini per la Linea Maginot acquatica, due grandi altalene in legno che si affacciano su una delle migliori viste del lago e un’area giochi e picnic.

Questa piacevole passeggiata tra campi e foreste è molto apprezzata da ciclisti, escursionisti e cavalieri, che amano venire a godersi questo ricco patrimonio naturale. Il passato storico di quest’area e la diversità della flora e della fauna che la circondano ne fanno una meta imperdibile delle Confluenze di Sarreguemines, così come gli stagni vicini. Tutti godono di una natura incontaminata, ideale per chi vuole ricaricare le batterie.

Il percorso a piedi conduce poi al comune di Hilsprich, dove si trova un secondo pannello informativo che segna un altro punto di partenza del percorso. Questo pannello apre anche la strada al sentiero Sur les Pas des Marsouins .

– Variante: sono possibili diversi giri intorno allo stagno, tra cui il più breve di 5,5 km, che si snoda interamente lungo le rive dell’Etang des Marais. La distanza è ideale per una gita in famiglia. Il giro dello stagno è adatto ai passeggini e alle persone a mobilità ridotta.

– Collegamenti: 2,1 km al sentiero Quercia e Canna (12,2 km) intorno allo stagno di Diefenbach. Continuità con il sentiero Sulle orme delle focene (13 km) che circonda in parte lo stagno di Hirbach. Un secondo punto di partenza per il sentiero Intorno all’Étang des Marais è a Saint-Jean-Rohrbach, con un collegamento di 1,3 km.

– Segnaletica: rettangolo giallo

– Area geografica: Lungo gli stagni della Linea Maginot acquatica

– Punti di partenza: Rémering-lès-Puttelange > 25 rue Saint-Jean Mairie o parcheggio vicino al campeggio Capfun Hilsprich > 20 rue de l’Église Stade Saint-Jean-Rohrbach > rue Nationale Église

Español :

Con el hermoso lago de Rémering-lès-Puttelange como punto central, esta ruta de senderismo le brinda otra oportunidad de explorar la zona de la Línea Maginot acuática.

El punto de partida está marcado por un panel informativo en el municipio de Rémering-lès-Puttelange. Allí se conservan dos vestigios militares: el monumento conmemorativo del Reducto 117, testigo de los daños causados por los combates de junio de 1940, y una presa.

El Etang des Marais, en el corazón de la ruta, es una etapa ineludible. Siga el sendero que serpentea por los campos hasta llegar al dique, que también sirve de camino para los que deseen dar la vuelta completa al estanque. Una parada en el dique ofrece una magnífica vista del agua. Los pequeños pontones de pesca que lo rodean, así como la campiña circundante, constituyen una magnífica introducción al resto del paseo. Se han instalado paneles informativos sobre la historia de los lagos de Puttelange-aux-Lacs y su papel estratégico como embalses de la Línea Maginot acuática, dos grandes columpios de madera frente a una de las mejores vistas del lago y una zona de juegos y picnic para hacer aún más atractivo el lugar.

Este agradable paseo entre campos y bosques es muy popular entre ciclistas, senderistas y jinetes, a quienes les encanta venir a disfrutar de este rico patrimonio natural. El pasado histórico de esta zona y la diversidad de la flora y la fauna que la rodean la convierten en un destino ineludible de las Confluencias de Sarreguemines, al igual que los estanques vecinos. Todos disfrutan de un entorno natural intacto, ideal para quienes buscan recargar las pilas.

A continuación, la ruta a pie le llevará al municipio de Hilsprich, donde encontrará un segundo panel informativo que marca otro punto de partida de la ruta. También abre paso al sendero Sur les Pas des Marsouins .

– Variación: hay varias vueltas posibles alrededor del estanque, incluida la más corta, de 5,5 km, que discurre íntegramente por las orillas del Etang des Marais. La distancia es ideal para una excursión familiar. El recorrido del estanque es apto para cochecitos de niños y personas con movilidad reducida.

– Conexiones: 2,1 km con el sendero Roble y caña (12,2 km) alrededor del estanque de Diefenbach. Continuidad con el sendero Tras las huellas de las marsopas (13 km) que rodea parcialmente el estanque de Hirbach. Un segundo punto de partida del sendero Alrededor del Étang des Marais se encuentra en Saint-Jean-Rohrbach, con un enlace de 1,3 km.

– Señalización: rectángulo amarillo

– Área geográfica: A lo largo de los estanques de la Línea Maginot acuática

– Puntos de salida Rémering-lès-Puttelange > 25 rue Saint-Jean Mairie o aparcamiento cerca del camping Capfun Hilsprich > 20 rue de l’Église Stade Saint-Jean-Rohrbach > rue Nationale Église

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Système d’information touristique Lorrain