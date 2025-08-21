Autour de Montgarny Terny-Sorny Aisne

Autour de Montgarny A pieds

Autour de Montgarny De l'église de Terny 02880 Terny-Sorny Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Depuis Terny, le circuit s’élève jusqu’à Sorny, bien situé sur une avancée du plateau, puis redescend vers la ferme à colombages de Montgarny. Après le bois Bouleau, on découvre des grottes et carrières creusées en 1914. Non loin, Margival et Neuville abritent des sites militaires désaffectés, construits par les Allemands au cours de la Seconde Guerre mondiale.

English :

From Terny, the circuit goes up to Sorny, well situated on an overhang of the plateau, then down to the half-timbered farm of Montgarny. After the Bois Bouleau, we discover caves and quarries dug in 1914. Not far away, Margival and Neuville are home to disused military sites built by the Germans during the Second World War.

Deutsch :

Von Terny aus steigt die Strecke bis Sorny an, das gut auf einem Vorsprung des Plateaus liegt, und führt dann wieder hinunter zum Fachwerkbauernhof Montgarny. Nach dem Bois Bouleau entdeckt man Höhlen und Steinbrüche, die 1914 gegraben wurden. Nicht weit entfernt befinden sich in Margival und Neuville stillgelegte Militäranlagen, die von den Deutschen im Zweiten Weltkrieg errichtet wurden.

Italiano :

Da Terny, il percorso sale a Sorny, ben situato su uno strapiombo dell’altopiano, per poi scendere alla fattoria a graticcio di Montgarny. Dopo il Bois Bouleau, scoprirete grotte e cave scavate nel 1914. Non lontano, Margival e Neuville ospitano siti militari dismessi costruiti dai tedeschi durante la Seconda guerra mondiale.

Español :

Desde Terny, la ruta sube hasta Sorny, bien situada en un saliente de la meseta, y luego desciende hasta la granja de entramado de madera de Montgarny. Después del Bois Bouleau, descubrirá cuevas y canteras excavadas en 1914. No muy lejos, Margival y Neuville albergan emplazamientos militares en desuso construidos por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-28 par Agence Aisne Tourisme