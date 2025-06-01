Autour de Neufchâtel à VTT Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime

Durée : 105 Distance : 13000.0

Au départ de l’ancienne gare, c’est parti pour un moment d’efforts sur les hauteurs de Neufchâtel-en-Bray, avant de rejoindre l’Avenue Verte London-Paris au niveau du PN73 à Neuville-Ferrières. Besoin d’une pause ? Profitez de l’aire de repos et du jardins des sens aménagés par la commune le long de la voie verte. Puis revenez en douceur vers votre point de départ.Alors à vos VTT et c’est parti ! Mais surtout n’oubliez pas votre casque et une bouteille d’eau !

https://tourisme.brayeawy.fr/ +33 2 35 93 22 96

English : Autour de Neufchâtel à VTT

From the former train station, leave for some exercise in the hills above Neufchâtel-en-Bray, before joining the Avenue Verte London-Paris at the level crossing PN73 in Neuville-Ferrières. Need a break? Enjoy the rest area and the Garden of the Senses created by the town along the Avenue Verte. Then, gently walk back to the starting point. So get your mountain bike ready and off you go! But be careful not to forget your helmet and a bottle of water!

Deutsch :

Vom alten Bahnhof aus geht es auf die Anhöhen von Neufchâtel-en-Bray, bevor Sie an der PN73 in Neuville-Ferrières auf die Avenue Verte London-Paris stoßen. Brauchen Sie eine Pause? Nutzen Sie den Rastplatz und den Garten der Sinne, die von der Gemeinde entlang des grünen Weges angelegt wurden. Dann fahren Sie sanft zu Ihrem Ausgangspunkt zurück, also auf zu Ihren Mountainbikes und los geht’s! Aber vergessen Sie auf keinen Fall Ihren Helm und eine Flasche Wasser!

Italiano :

Partendo dalla vecchia stazione, si fa un po’ di fatica sulle alture di Neufchâtel-en-Bray, prima di unirsi all’Avenue Verte Londra-Parigi al PN73 di Neuville-Ferrières. Avete bisogno di una pausa? Approfittate dell’area di sosta e del giardino dei sensi allestito dal comune lungo la greenway. Poi tornate dolcemente al punto di partenza, quindi salite sulle vostre biciclette e partite! Ma non dimenticate il casco e una bottiglia d’acqua!

Español :

Partiendo de la antigua estación, se va por un momento de esfuerzo en las alturas de Neufchâtel-en-Bray, antes de unirse a la Avenue Verte London-Paris en el PN73 de Neuville-Ferrières. ¿Necesitas un descanso? Aproveche el área de descanso y el jardín de los sentidos instalados por la comuna a lo largo de la vía verde. A continuación, regrese suavemente a su punto de partida, así que ¡suban a sus bicicletas y vámonos! Pero no olvides el casco y una botella de agua

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme