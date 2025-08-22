Autour de Nizerolles PR n° 21 Nizerolles Allier
Autour de Nizerolles PR n° 21 Place de l’Église 03250 Nizerolles Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Entre la vallée de la Besbre et le plateau qui la domine, cette randonnée vous fait découvrir fermes, pâtures et chemins bordés de haies.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
English : Autour de Nizerolles PR n° 21
Between the Besbre valley and the plateau above, this hike takes in farms, pastures and hedge-lined paths.
Deutsch : Autour de Nizerolles PR n° 21
Zwischen dem Besbre-Tal und dem Plateau, das es überragt, führt Sie diese Wanderung zu Bauernhöfen, Weiden und von Hecken gesäumten Wegen.
Italiano :
Tra la valle di Besbre e l’altopiano che la domina, questa passeggiata si snoda tra masi, pascoli e sentieri costeggiati da siepi.
Español : Autour de Nizerolles PR n° 21
Entre el valle del Besbre y la meseta que lo domina, este paseo pasa por granjas, pastos y caminos bordeados de setos.
2025-10-25