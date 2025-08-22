Autour de Nizerolles PR n° 21 Nizerolles Allier

Autour de Nizerolles PR n° 21

Autour de Nizerolles PR n° 21 Place de l’Église 03250 Nizerolles Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Entre la vallée de la Besbre et le plateau qui la domine, cette randonnée vous fait découvrir fermes, pâtures et chemins bordés de haies.

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40

English : Autour de Nizerolles PR n° 21

Between the Besbre valley and the plateau above, this hike takes in farms, pastures and hedge-lined paths.

Deutsch : Autour de Nizerolles PR n° 21

Zwischen dem Besbre-Tal und dem Plateau, das es überragt, führt Sie diese Wanderung zu Bauernhöfen, Weiden und von Hecken gesäumten Wegen.

Italiano :

Tra la valle di Besbre e l’altopiano che la domina, questa passeggiata si snoda tra masi, pascoli e sentieri costeggiati da siepi.

Español : Autour de Nizerolles PR n° 21

Entre el valle del Besbre y la meseta que lo domina, este paseo pasa por granjas, pastos y caminos bordeados de setos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme