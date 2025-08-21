Autour de Rouen (Est) à moto Rouen Seine-Maritime
Autour de Rouen (Est) à moto Rouen Seine-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Autour de Rouen (Est) à moto
Autour de Rouen (Est) à moto 76000 Rouen Seine-Maritime Normandie
Durée : Distance : 90000.0 Tarif :
Une balade à la découverte de l’histoire normande, sur les traces de Madame Bovary. Le parcours emprunte de jolies routes viroleuses à travers de petites vallées.
English : Autour de Rouen (Est) à moto
A stroll to discover Norman history, in the footsteps of Madame Bovary. The route follows pretty winding roads through small valleys.
Deutsch :
Ein Spaziergang zur Entdeckung der normannischen Geschichte auf den Spuren von Madame Bovary. Die Strecke führt über hübsche kurvenreiche Straßen durch kleine Täler.
Italiano :
Una passeggiata alla scoperta della storia della Normandia, sulle orme di Madame Bovary. Il percorso si snoda su bellissime strade tortuose attraverso piccole valli.
Español :
Un paseo para descubrir la historia de Normandía, tras las huellas de Madame Bovary. La ruta transcurre por hermosas carreteras sinuosas a través de pequeños valles.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Normandie Tourisme