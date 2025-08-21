Autour de Rouen (Est) à moto Rouen Seine-Maritime

Autour de Rouen (Est) à moto

Autour de Rouen (Est) à moto

Une balade à la découverte de l’histoire normande, sur les traces de Madame Bovary. Le parcours emprunte de jolies routes viroleuses à travers de petites vallées.

A stroll to discover Norman history, in the footsteps of Madame Bovary. The route follows pretty winding roads through small valleys.

Ein Spaziergang zur Entdeckung der normannischen Geschichte auf den Spuren von Madame Bovary. Die Strecke führt über hübsche kurvenreiche Straßen durch kleine Täler.

Una passeggiata alla scoperta della storia della Normandia, sulle orme di Madame Bovary. Il percorso si snoda su bellissime strade tortuose attraverso piccole valli.

Un paseo para descubrir la historia de Normandía, tras las huellas de Madame Bovary. La ruta transcurre por hermosas carreteras sinuosas a través de pequeños valles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Normandie Tourisme