Autour de Surmont Surmont Doubs

Autour de Surmont Village de Surmont 25380 Surmont Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11870.0 Tarif :

Entre sources mystérieuses, forêt apaisante et panoramas grandioses, cette boucle autour de Surmont offre une immersion sauvage et variée au cœur du Pays de Sancey Belleherbe.

https://explore.doubs.fr/trek/771

English :

Between mysterious springs, soothing forests and grandiose panoramas, this loop around Surmont offers a wild and varied immersion in the heart of the Pays de Sancey Belleherbe.

Deutsch :

Zwischen geheimnisvollen Quellen, beruhigenden Wäldern und grandiosen Panoramen bietet dieser Rundweg um Surmont ein wildes und abwechslungsreiches Eintauchen in das Herz des Pays de Sancey Belleherbe.

Italiano :

Tra sorgenti misteriose, foreste rilassanti e panorami mozzafiato, questo anello intorno a Surmont offre un’immersione selvaggia e varia nel cuore del Pays de Sancey Belleherbe.

Español :

Entre manantiales misteriosos, bosques relajantes y panoramas sobrecogedores, este bucle alrededor de Surmont ofrece una inmersión salvaje y variada en el corazón del Pays de Sancey Belleherbe.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data