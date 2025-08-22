Autour des Biefs PR n°26 Arfeuilles Allier

Autour des Biefs PR n°26

Autour des Biefs PR n°26 Les Biefs 03120 Arfeuilles Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Au départ du hameau des Biefs, situé à cheval sur les départements de l’Allier et de la Loire, vous découvrirez une partie de la vallée du Barbenan.

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40

English : Autour des Biefs PR n°26

Starting from the hamlet of Les Biefs, straddling the Allier and Loire departments, you’ll discover part of the Barbenan valley.

Deutsch : Autour des Biefs PR n°26

Ausgehend vom Weiler Les Biefs, der zwischen den Departements Allier und Loire liegt, entdecken Sie einen Teil des Barbenan-Tals.

Italiano :

Partendo dalla frazione di Les Biefs, a cavallo tra i dipartimenti dell’Allier e della Loira, si può esplorare parte della valle di Barbenan.

Español : Autour des Biefs PR n°26

Partiendo de la aldea de Les Biefs, a caballo entre los departamentos de Allier y Loira, podrá explorar parte del valle de Barbenan.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme