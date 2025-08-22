Autour des tureaux Montaigu-le-Blin Allier

Autour des tureaux

Autour des tureaux Place en face de la mairie 03150 Montaigu-le-Blin Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cette véritable promenade champêtre, agrémentée de jolis points de vue et de fraicheur entre rivière et étangs, conduit le randonneur à la découverte d’un passé riche, de châteaux et de belles demeures bourgeoises.

https://www.tourisme.label-destination.com/ +33 4 70 43 71 20

English : Autour des tureaux

This real country walk, embellished with pretty views and freshness between the river and ponds, leads the hiker to discover a rich past, castles and beautiful bourgeois residences.

Be careful during hunting periods.

Deutsch :

Dieser wahrhaft ländliche Spaziergang mit schönen Aussichtspunkten und kühlen Temperaturen zwischen Fluss und Teichen führt den Wanderer zur Entdeckung einer reichen Vergangenheit, von Schlössern und schönen Bürgerhäusern.

Italiano :

Questa vera e propria passeggiata di campagna, con le sue belle vedute e la frescura tra il fiume e gli stagni, porta il camminatore a scoprire un ricco passato, castelli e belle case borghesi.

Español :

Este verdadero paseo campestre, con sus hermosas vistas y su frescura entre el río y los estanques, lleva al caminante a descubrir un rico pasado, castillos y hermosas casas burguesas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-14 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme