Autour des tureaux Montaigu-le-Blin Allier

Autour des tureaux Place en face de la mairie 03150 Montaigu-le-Blin Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Cette véritable promenade champêtre, agrémentée de jolis points de vue et de fraicheur entre rivière et étangs, conduit le randonneur à la découverte d’un passé riche, de châteaux et de belles demeures bourgeoises.
English : Autour des tureaux
This real country walk, embellished with pretty views and freshness between the river and ponds, leads the hiker to discover a rich past, castles and beautiful bourgeois residences.
Be careful during hunting periods.
Deutsch :
Dieser wahrhaft ländliche Spaziergang mit schönen Aussichtspunkten und kühlen Temperaturen zwischen Fluss und Teichen führt den Wanderer zur Entdeckung einer reichen Vergangenheit, von Schlössern und schönen Bürgerhäusern.
Italiano :
Questa vera e propria passeggiata di campagna, con le sue belle vedute e la frescura tra il fiume e gli stagni, porta il camminatore a scoprire un ricco passato, castelli e belle case borghesi.
Español :
Este verdadero paseo campestre, con sus hermosas vistas y su frescura entre el río y los estanques, lleva al caminante a descubrir un rico pasado, castillos y hermosas casas burguesas.
