AUTOUR DU BOULEVARD NATURE COULAINES, SOUS LES SENTIERS BOCAGERS Coulaines Sarthe

AUTOUR DU BOULEVARD NATURE COULAINES, SOUS LES SENTIERS BOCAGERS 72190 Coulaines Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 4700.0
Cette petite randonnée, accessible uniquement à pied, vous emmène dans les chemins creux de la commune de Coulaines.
English :
This short hike, accessible only on foot, takes you through the sunken lanes of the Coulaines commune.
Deutsch :
Diese kleine Wanderung, die nur zu Fuß möglich ist, führt Sie durch die Hohlwege der Gemeinde Coulaines.
Italiano :
Questa breve passeggiata, accessibile solo a piedi, vi porta attraverso i vicoli sommersi di Coulaines.
Español :
Este corto paseo, accesible sólo a pie, le llevará por las callejuelas hundidas de Coulaines.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-21 par eSPRIT Pays de la Loire