AUTOUR DU BOULEVARD NATURE COULAINES, SOUS LES SENTIERS BOCAGERS Coulaines Sarthe

AUTOUR DU BOULEVARD NATURE COULAINES, SOUS LES SENTIERS BOCAGERS

Cette petite randonnée, accessible uniquement à pied, vous emmène dans les chemins creux de la commune de Coulaines.

English :

This short hike, accessible only on foot, takes you through the sunken lanes of the Coulaines commune.

Deutsch :

Diese kleine Wanderung, die nur zu Fuß möglich ist, führt Sie durch die Hohlwege der Gemeinde Coulaines.

Italiano :

Questa breve passeggiata, accessibile solo a piedi, vi porta attraverso i vicoli sommersi di Coulaines.

Español :

Este corto paseo, accesible sólo a pie, le llevará por las callejuelas hundidas de Coulaines.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-21 par eSPRIT Pays de la Loire