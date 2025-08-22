AUTOUR DU BOULEVARD NATURE L’ARCHE DE LA NATURE, DE L’HUISNE À L’ÉTANG DE PÊCHE Yvré-l’Évêque Sarthe

AUTOUR DU BOULEVARD NATURE L’ARCHE DE LA NATURE, DE L’HUISNE À L’ÉTANG DE PÊCHE

AUTOUR DU BOULEVARD NATURE L’ARCHE DE LA NATURE, DE L’HUISNE À L’ÉTANG DE PÊCHE 72530 Yvré-l’Évêque Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 6700.0 Tarif :

Cette randonnée au départ de la Maison de l’Eau vous promène le long de l’Huisne en passant par l’étang de pêche et la Maison de la Prairie.

English :

Departing from the Maison de l’Eau, this hike takes you along the Huisne, past the fishing pond and the Maison de la Prairie.

Deutsch :

Diese Wanderung vom Maison de l’Eau aus führt Sie entlang des Flusses Huisne, vorbei am Fischteich und dem Maison de la Prairie.

Italiano :

Questa passeggiata parte dalla Maison de l’Eau e conduce lungo l’Huisne, passando per il laghetto di pesca e la Maison de la Prairie.

Español :

Este paseo comienza en la Maison de l’Eau y le lleva a lo largo del Huisne, pasando por el estanque de pesca y la Maison de la Prairie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-21 par eSPRIT Pays de la Loire