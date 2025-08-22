Autour du Canal Parcours Permanent Pertuis Vaucluse

Autour du Canal Parcours Permanent

Autour du Canal Parcours Permanent 44, Place Saint Pierre 84120 Pertuis Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 180 Distance : 11000.0 Tarif :

Le Parcours permanent de Pertuis: Autour du Canal vous permettra de savourer la qualité de vie de Pertuis, une ville à la campagne.

+33 4 90 79 52 29

English :

Pertuis’ permanent trail, Autour du Canal , let you savor the quality of life in Pertuis, a town in the countryside.

Deutsch :

Der permanente Rundgang Autour du Canal in Pertuis bietet Ihnen die Möglichkeit, die Lebensqualität von Pertuis, einer Stadt auf dem Land, zu genießen.

Italiano :

Il tour permanente di Pertuis: Intorno al canale vi permetterà di assaporare la qualità della vita di Pertuis, una città in campagna.

Español :

La visita permanente de Pertuis: Alrededor del Canal le permitirá saborear la calidad de vida de Pertuis, una ciudad en el campo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-21 par Provence Tourisme Office de Tourisme de Pertuis