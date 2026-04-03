Autour du château de Champchevrier Boucle vélo 66 Cléré-les-Pins Indre-et-Loire

Autour du château de Champchevrier Boucle vélo 66 En VTC

Autour du château de Champchevrier Boucle vélo 66 37340 Cléré-les-Pins Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 17000.0 Tarif :

Jolie balade à travers champ, sur de petites routes de campagne entre Cléré-les-Pins et Savigné-sur-Lathan. Le château de Champchevrier peut être votre point de départ et d’arrivée.

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English :

A lovely stroll through the fields, on small country roads between Cléré-les-Pins and Savigné-sur-Lathan. The Château de Champchevrier can be your starting and finishing point.

Deutsch :

Schöne Wanderung durch Felder, auf kleinen Landstraßen zwischen Cléré-les-Pins und Savigné-sur-Lathan. Das Schloss Champchevrier kann Ihr Start- und Zielpunkt sein.

Italiano :

Una bella passeggiata attraverso i campi, su piccole strade di campagna tra Cléré-les-Pins e Savigné-sur-Lathan. Il castello di Champchevrier può essere il punto di partenza e di arrivo.

Español :

Un bonito paseo a través de campos, por pequeños caminos rurales entre Cléré-les-Pins y Savigné-sur-Lathan. El castillo de Champchevrier puede ser el punto de partida y de llegada.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-17 par SIT Centre-Val de Loire