Autour du Château de Galleville Doudeville Seine-Maritime

Autour du Château de Galleville Doudeville Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

Autour du Château de Galleville

Autour du Château de Galleville 76560 Doudeville Seine-Maritime Normandie

Durée : 240 Distance : 16000.0 Tarif :

Cette boucle balisée vous invite à découvrir les environs de Doudeville, la « Capitale du lin » et trois de ses hameaux. Sur votre route vous pourrez admirer l’incontournable Château de Galleville avec son parc et ses dépendances. En période de floraison, contemplez la magnifique teinte bleutée des champs de lin.

+33 6 37 96 69 07

English : Autour du Château de Galleville

This marked out loop invites you to discover the surroundings of Doudeville, the « Capital of linen » and three of its hamlets. On your way, you will be able to admire the inevitable Château de Galleville with its park and its outbuildings. During the flowering period, contemplate the magnificent bluish hue of the flax fields.

Deutsch :

Dieser ausgeschilderte Rundweg lädt Sie dazu ein, die Umgebung von Doudeville, der « Hauptstadt des Flachses », und drei seiner Weiler zu entdecken. Auf Ihrem Weg können Sie das unvermeidliche Schloss von Galleville mit seinem Park und seinen Nebengebäuden bewundern. Während der Blütezeit können Sie die wunderschönen blauen Farbtöne der Flachsfelder bewundern.

Italiano :

Questo percorso segnalato invita a scoprire i dintorni di Doudeville, la « Capitale del Lino » e tre delle sue frazioni. Lungo il percorso si può ammirare l’imperdibile Château de Galleville con il suo parco e le sue pertinenze. Durante la stagione della fioritura, contemplate la magnifica tonalità blu dei campi di lino.

Español :

Este bucle señalizado le invita a descubrir los alrededores de Doudeville, la « Capital del Lino » y tres de sus aldeas. De camino, podrá admirar el ineludible castillo de Galleville, con su parque y sus dependencias. Durante la época de floración, contemple la magnífica tonalidad azul de los campos de lino.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme