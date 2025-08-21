Autour du donjon de Septmonts Septmonts Aisne

Autour du donjon de Septmonts A pieds

Autour du donjon de Septmonts 02200 Septmonts Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Découvrez un village pittoresque miraculeusement épargné par les guerres. Vestiges du passé miliaire, le donjon veille sur vous tout au long de la balade. Il donne aujourd’hui au village son charme extraordinaire, auquel même Victor Hugo n’était pas insensible.

English :

Discover a picturesque village miraculously spared by wars. Vestiges of the military past, the keep watches over you throughout the walk. Today it gives the village its extraordinary charm, to which even Victor Hugo was not insensitive.

Deutsch :

Entdecken Sie ein malerisches Dorf, das wie durch ein Wunder von den Kriegen verschont geblieben ist. Als Überbleibsel der militärischen Vergangenheit wacht der Bergfried während des gesamten Spaziergangs über Sie. Er verleiht dem Dorf heute seinen außergewöhnlichen Charme, von dem selbst Victor Hugo nicht unberührt blieb.

Italiano :

Scoprite un pittoresco villaggio miracolosamente risparmiato dalle guerre. Resti del passato militare, il torrione veglia su di voi durante tutta la passeggiata. Oggi conferisce al villaggio il suo straordinario fascino, al quale anche Victor Hugo non era insensibile.

Español :

Descubra un pintoresco pueblo milagrosamente salvado de las guerras. Restos del pasado militar, el torreón le vigila durante todo el paseo. Hoy en día confiere al pueblo su extraordinario encanto, al que ni siquiera Victor Hugo fue insensible.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2012-05-03 par Agence Aisne Tourisme