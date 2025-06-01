Autour du Douet du Mieux Le Breuil-en-Auge Calvados

Autour du Douet du Mieux Le Breuil-en-Auge Calvados vendredi 1 août 2025.

Durée : 210 Distance : 12000.0 Tarif :

De nombreux arbres bordent les chemins mais les forêts ne sont pas nombreuses dans le Pays d’Auge. Profitez donc de ce circuit qui vous emmène à travers la campagne et vous fait traverser deux petits bois aux couleurs changeantes selon les saisons.

https://www.terredauge.fr/ +33 2 31 65 47 15

English : Autour du Douet du Mieux

Although the Pays d’Auge has few forests, the paths are lined with several trees. Make the most of this route that takes you from the centre of Saint-Philbert-des-Champs, across the countryside and two small woods offering ever-changing colours over the seasons.

Deutsch :

Viele Bäume säumen die Wege, aber Wälder gibt es im Pays d’Auge nicht viele. Genießen Sie daher diesen Rundweg, der Sie durch die Landschaft und durch zwei kleine Wälder führt, deren Farben sich je nach Jahreszeit ändern.

Italiano :

Molti alberi costeggiano i sentieri, ma non ci sono molte foreste nel Pays d’Auge. Godetevi quindi questo tour che vi porterà in campagna e vi farà attraversare due piccoli boschi i cui colori cambiano a seconda delle stagioni.

Español :

Muchos árboles bordean los caminos, pero no hay muchos bosques en el Pays d’Auge. Así que disfruta de este recorrido que te lleva por el campo y te hace pasar por dos pequeños bosques con colores cambiantes según la estación.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme