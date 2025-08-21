Autour du Fort de Condé Chivres-Val Aisne

Autour du Fort de Condé A pieds

Autour du Fort de Condé En sortant du Fort, prendre sur la gauche le long du trottoir en suivant les panneaux d’interprétation. 02880 Chivres-Val Aisne Hauts-de-France

Ce circuit d’interprétation permet de découvrir l’extérieur du fort de Condé, un bel exemple de l’architecture militaire de la fin du 19e siècle. Il offre un joli panorama sur les vallées de l’Aisne et de la Vesle. Une balade à ne pas manquer, avant de se lancer dans l’exploration du fort ! Ce parcours est accessible aux personnes à mobilité réduite.

English :

This interpretive trail takes in the exterior of Fort de Condé, a fine example of late 19th-century military architecture. It offers a lovely panoramic view of the Aisne and Vesle valleys. A walk not to be missed, before embarking on an exploration of the fort! This tour is accessible to people with reduced mobility.

Deutsch :

Auf diesem Rundgang können Sie das Fort de Condé von außen besichtigen. Es ist ein schönes Beispiel für die Militärarchitektur des späten 19. Jahrhunderts. Von hier aus bietet sich ein schöner Ausblick auf die Täler der Aisne und der Vesle. Ein Spaziergang, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten, bevor Sie sich aufmachen, das Fort zu erkunden! Dieser Rundgang ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich.

Italiano :

Questo percorso di interpretazione si estende all’esterno del Fort de Condé, un bell’esempio di architettura militare della fine del XIX secolo. Offre una bella vista panoramica sulle valli dell’Aisne e del Vesle. Una passeggiata da non perdere, prima di partire alla scoperta del forte! Questo percorso è accessibile alle persone a mobilità ridotta.

Español :

Este sendero de interpretación recorre el exterior del Fuerte de Condé, bello ejemplo de arquitectura militar de finales del siglo XIX. Ofrece una hermosa vista panorámica de los valles del Aisne y del Vesle. Un paseo que no debe perderse antes de explorar el fuerte Este sendero es accesible para personas con movilidad reducida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2010-11-05 par Agence Aisne Tourisme