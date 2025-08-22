Autour du Grand Serre Le Grand-Serre Drôme

Autour du Grand Serre

Autour du Grand Serre Parking rue ninon Vallin 26530 Le Grand-Serre Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Au départ du village médiéval du Grand Serre, traversez les paysages de la Drôme des Collines entre routes bucoliques, forêt et nature préservée. A découvrir dans l’application les échappées inspirées .

http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33

English :

From the medieval village of Grand Serre, cross the landscapes of the Drôme des Collines between bucolic roads, forest and preserved nature. On the way, enjoy a nature break at the Joanna Maria pond and at the arrival don’t miss the medieval hall of Grand Serre.

Deutsch :

Fahren Sie vom mittelalterlichen Dorf Le Grand Serre aus durch die Landschaften der Drôme des Collines zwischen bukolischen Straßen, Wäldern und geschützter Natur. Zu entdecken in der App die inspirierten Fluchten .

Italiano :

Partendo dal villaggio medievale di Grand Serre, attraversate i paesaggi della Drôme des Collines tra strade bucoliche, boschi e natura preservata. Da scoprire nell’applicazione Fughe ispirate .

Español :

Partiendo del pueblo medieval de Grand Serre, atraviese los paisajes de la Drôme des Collines entre caminos bucólicos, bosques y naturaleza preservada. A descubrir en la aplicación escapadas inspiradas .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-12 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme