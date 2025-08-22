AUTOUR DU LAC DE MIRÉ Miré Maine-et-Loire

AUTOUR DU LAC DE MIRÉ

AUTOUR DU LAC DE MIRÉ 49330 Miré Maine-et-Loire Pays de la Loire

Agréable balade sur les rives du lac communal de Miré en Anjou bleu, avec agrès pour tester la forme physique des petits et grands et tables de pique-nique et bancs pour profiter de la quiétude des lieux.

English :

Pleasant stroll on the banks of the communal lake of Miré in Anjou bleu, with equipment to test the physical fitness of young and old and picnic tables and benches to enjoy the quietness of the place.

Deutsch :

Angenehmer Spaziergang an den Ufern des Gemeindesees von Miré im blauen Anjou, mit Geräten, um die Fitness von Groß und Klein zu testen, und Picknicktischen und Bänken, um die Ruhe der Umgebung zu genießen.

Italiano :

Piacevole passeggiata sulle rive del lago comunale di Miré nell’Anjou Bleu, con attrezzature per testare la forma fisica di grandi e piccini e tavoli e panche da picnic per godersi la pace e la tranquillità del luogo.

Español :

Un agradable paseo a orillas del lago municipal de Miré en Anjou Bleu, con aparatos para poner a prueba la forma física de grandes y pequeños y mesas y bancos de picnic para disfrutar de la tranquilidad del lugar.

