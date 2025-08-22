Autour du lac de Venables Les Trois Lacs Eure

Autour du lac de Venables

Autour du lac de Venables 27940 Les Trois Lacs Eure Normandie

Durée : 170 Distance : 8500.0 Tarif :

Randonner autour du lac de Venables c’est à coup sûr passer un moment agréable au bord de l’eau.

Un circuit accessible à tous, idéal à faire un dimanche après-midi en famille ou entre amis pour prendre un bol d’air et de nature !

+33 2 32 40 04 41

English : Autour du lac de Venables

Hiking around the lake of Venables is for sure to spend a pleasant moment at the water’s edge.

A circuit accessible to all, ideal for a Sunday afternoon with family or friends to take a breath of fresh air and nature!

Deutsch :

Wenn Sie um den See von Venables wandern, verbringen Sie garantiert einen angenehmen Moment am Wasser.

Ein Rundweg, der für alle zugänglich ist und sich ideal für einen Sonntagnachmittag mit der Familie oder mit Freunden eignet, um frische Luft und Natur zu tanken!

Italiano :

L’escursione intorno al lago Venables sarà sicuramente un momento piacevole in riva al mare.

Un circuito accessibile a tutti, ideale per una domenica pomeriggio in famiglia o con gli amici per prendere una boccata d’aria fresca e di natura!

Español :

El paseo por el lago Venables es un momento agradable junto al agua.

Un circuito accesible para todos, ideal para una tarde de domingo en familia o con amigos para tomar un respiro de aire fresco y naturaleza

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme