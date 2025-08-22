Autour du plateau de Lavilletertre Lavilletertre Oise

Autour du plateau de Lavilletertre En VTT Très facile

Autour du plateau de Lavilletertre Eglise, grande rue Jean Dessein 60240 Lavilletertre Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 9000.0 Tarif :

Préservée, la vallée de la Viosne recèle des milieux naturels rares dans la région. Le Plateau de Lavilletertre vous offre deux éléments remarquables des pelouses (tapis d’herbes rases) en son sommet et des cavités abritant des chauves-souris dans ses flancs. Prenez le temps de découvrir les villages de Lavilletertre et Bouconvillers et de vous arrêter sur le Plateau.

Très facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Autour du plateau de Lavilletertre

The preserved Viosne valley is home to some of the region?s rarest natural environments. The Plateau de Lavilletertre offers two remarkable features: grassy areas on the summit and bat caves on the slopes. Take time to explore the villages of Lavilletertre and Bouconvillers and stop off at the Plateau.

Deutsch : Autour du plateau de Lavilletertre

Das Viosne-Tal ist ein geschütztes Gebiet, das in der Region seltene Naturräume beherbergt. Das Plateau de Lavilletertre bietet Ihnen zwei bemerkenswerte Elemente: Rasenflächen (kurze Grasteppiche) auf seinem Gipfel und Fledermaushöhlen in seinen Flanken. Nehmen Sie sich die Zeit, die Dörfer Lavilletertre und Bouconvillers zu erkunden und auf dem Plateau zu verweilen.

Italiano :

L’incontaminata valle di Viosne ospita alcuni degli ambienti naturali più rari della regione. Il Plateau de Lavilletertre presenta due caratteristiche notevoli: aree erbose sulla cima e grotte di pipistrelli sulle pendici. Prendetevi del tempo per esplorare i villaggi di Lavilletertre e Bouconvillers e fate una sosta sul Plateau.

Español : Autour du plateau de Lavilletertre

El valle virgen de Viosne alberga algunos de los entornos naturales más raros de la región. El Plateau de Lavilletertre ofrece dos características notables: zonas herbosas (una alfombra de hierbas cortas) en su cima y cuevas que albergan murciélagos en sus laderas. Tómese su tiempo para explorar los pueblos de Lavilletertre y Bouconvillers y hacer una parada en la Meseta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France