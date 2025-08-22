Autour d’Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont Manche

Autour d’Utah Beach

Autour d'Utah Beach 50480 Sainte-Marie-du-Mont

Durée : 180 Distance : 13000.0 Tarif :

Présentation

Sur les traces de l’armée américaine…

Comme les 135 000 hommes des forces alliées débarqués en juin 44, partez des dunes pour traverser les marais fleuris et découvrir le patrimoine architectural normand. Retour à la seconde guerre mondiale en revenant sur la plage jalonnée de blockhaus jusqu’au monument Leclerc.

Points remarquables sur le circuit

0- Le monument Leclerc a été érigé en mémoire du général Leclerc de Hauteclocque, qui dirigeait la célèbre 2ème D.B. du incorporée à l’armée américaine et qui débarque le 1er Août 44 à Utah Beach avant d’aller libérer Paris, puis Strasbourg.

1 Traversez des marais bordés de fleurs colorées, en longeant un étang, dans un paysage maillé de cabanes de chasseurs.

2 L’église Saint-Martin-de-Varreville avec ses modillons des 11ème et 12ème siècles, possède un clocher pointu contrairement à ses voisines qui sont à bâtières. Magnifique portail roman. Un des plus beaux lutrins en chêne du Cotentin.

3 Le Château de Vaugoubert date du XIXème siècle et abrite un étang qui accueille cygnes et canards. Plus rien ne subsiste des anciens bâtiments. Dans le parc, un pigeonnier est refait sur une ossature ancienne. Il a appartenu à la Révolution à François Darot, écuyer, ancien gendarme des gardes du roi.

4 A Foucarville, un peu à l’écart du sentier sur la D14, une stèle marque l’emplacement du camp de prisonniers allemands Continental Central Enclosure n°19 .

5 De retour vers les dunes et le bord de mer, traversez le Grand Marais .

6 Un ancien blockhaus rappelle la construction massive par l’armée allemande sur le littoral normand de ces casemates enterrées.

7 Si la marée est basse, continuez sur la plage vers le monument Leclerc, sinon, suivez la route si vous ne voulez pas vous mouiller les pieds…

Points remarquables à proximité

Musée du Débarquement de Utah Beach 50480 Sainte Marie du Mont Tél 02 33 71 53 35

Histoire du débarquement du 6 juin 1944 et ses prouesses humaines et techniques.

Sainte-Marie-du-Mont La Réserve Naturelle du domaine de Beauguillot Située dans la baie des Veys, c’est un important lieu d’escale et d’hivernage pour plus de 20 000 oiseaux migrateurs dont la découverte est possible de deux observatoires bien dissimulés dans les digues.

Eglise Saint-Gilles, Ravenoville. Eglise cruciforme, aux murs garnis de modillons des 11ème et 12ème siècles. Elle est sous le vocable de Notre-Dame et l’abbaye de Blanchelande en a le patronage. A l’entrée du choeur préside l’arche de la gloire. Un poêle monumental (curiosité à voir).

Ferme-Manoir de Surville, Ravenoville. Bâtie aux 16ème et 19ème siècles. Une belle porte double, encore avec son heurtoir ainsi qu’une belle tour carrée. Ouverte à la visite.

Les Ponts d’Ouve 100 hectares de réserve ornithologique et espace de découverte des oiseaux du territoire du Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin. Sentier d’accès au grand observatoire donnant directement sur un plan d’eau.

English : Autour d’Utah Beach

Presentation

In the footsteps of the U.S. Army..

Like the 135,000 men of the allied forces who landed in June 44, set off from the dunes to cross the flowering marshes and discover the Norman architectural heritage. Return to the Second World War by returning to the beach marked out by blockhouses up to the Leclerc monument.

Remarkable points on the circuit

0- The Leclerc monument was erected in memory of General Leclerc de Hauteclocque, who was in charge of the famous 2nd D.B. of the American army and who landed on August 1st, 44 at Utah Beach before going to liberate Paris, then Strasbourg.

1 Cross marshes lined with colorful flowers, along a pond, in a landscape of hunting huts.

2 The church of Saint-Martin-de-Varreville with its 11th and 12th century modillions, has a pointed bell tower unlike its neighbours which have brackets. Magnificent Romanesque portal. One of the most beautiful oak lecterns in the Cotentin region.

3 The Château de Vaugoubert dates back to the 19th century and houses a pond that welcomes swans and ducks. Nothing remains of the old buildings. In the park, a dovecote has been rebuilt on an old framework. It belonged during the Revolution to François Darot, squire, former gendarme of the king’s guards.

4 In Foucarville, a little off the path on the D14, a stele marks the site of the German prison camp Continental Central Enclosure n°19 .

5 Back towards the dunes and the seaside, cross le Grand Marais .

6 An old blockhouse recalls the massive construction by the German army on the Normandy coast of these buried casemates.

7 If the tide is low, continue on the beach towards the Leclerc monument, otherwise follow the road if you don’t want to get your feet wet

Remarkable points in the vicinity

Utah Beach Landing Museum 50480 Sainte Marie du Mont Tel 02 33 71 53 35

History of the landing of 6 June 1944 and its human and technical prowess.

Sainte-Marie-du-Mont: La Réserve Naturelle du domaine de Beauguillot Located in the Baie des Veys, it is an important stopover and wintering place for more than 20,000 migratory birds, which can be discovered from two observatories well hidden in the dikes.

Church of Saint-Gilles, Ravenoville. Cruciform church, with walls decorated with modillions from the 11th and 12th centuries. It is under the name of Notre-Dame and the Blanchelande abbey has the patronage of it. At the entrance to the choir presides over the Arch of Glory. A monumental stove (curiosity to be seen).

Farm-Manor House of Surville, Ravenoville. Built in the 16th and 19th centuries. A beautiful double door, still with its knocker and a beautiful square tower. Open to visitors.

Les Ponts d’Ouve: 100 hectares of ornithological reserve and bird discovery area in the territory of the Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin. Access path to the large observatory overlooking a lake.

Deutsch :

Präsentation

Auf den Spuren der amerikanischen Armee ..

Wie die 135.000 Männer der alliierten Streitkräfte, die im Juni 44 gelandet sind, gehen Sie von den Dünen aus durch die blühenden Sümpfe und entdecken das architektonische Erbe der Normandie. Kehren Sie zurück in den Zweiten Weltkrieg, indem Sie über den von Blockhäusern gesäumten Strand bis zum Leclerc-Denkmal zurückgehen.

Bemerkenswerte Punkte auf dem Rundgang

0- Das Leclerc-Denkmal wurde zum Gedenken an General Leclerc de Hauteclocque errichtet, der die berühmte 2. D.B. du anführte, die in die US-Armee eingegliedert wurde und am 1. August 44 am Utah Beach landete, bevor sie Paris und später Straßburg befreite.

1 Durchqueren Sie von bunten Blumen gesäumte Sümpfe, entlang eines Teichs, in einer von Jägerhütten durchzogenen Landschaft.

2 Die Kirche Saint-Martin-de-Varreville mit ihren Modillons aus dem 11. und 12. Jahrhundert hat einen spitzen Glockenturm im Gegensatz zu ihren Nachbarkirchen, die ein Satteldach haben. Wunderschönes romanisches Portal. Eines der schönsten Eichenholzpulte des Cotentin.

3 Das Château de Vaugoubert stammt aus dem 19. Jahrhundert und beherbergt einen Teich, der Schwäne und Enten beherbergt. Von den alten Gebäuden ist nichts mehr zu sehen. Im Park wurde ein Taubenschlag auf einem alten Gerüst neu errichtet. Er gehörte während der Revolution François Darot, einem Knappen und ehemaligen Gendarm der Garde des Königs.

4 In Foucarville, etwas abseits des Weges auf der D14, markiert eine Stele den Standort des deutschen Gefangenenlagers Continental Central Enclosure n°19 .

5 Zurück in den Dünen und am Meer überqueren Sie Le Grand Marais .

6 Ein altes Blockhaus erinnert an den massiven Bau dieser unterirdischen Kasematten durch die deutsche Armee an der Küste der Normandie.

7 Wenn Ebbe herrscht, gehen Sie am Strand weiter zum Leclerc-Denkmal, ansonsten folgen Sie der Straße, wenn Sie keine nassen Füße bekommen wollen..

Bemerkenswerte Punkte in der Nähe

Museum der Landung am Utah Beach 50480 Sainte Marie du Mont Tel.: 02 33 71 53 35

Geschichte der Landung am 6. Juni 1944 und ihrer menschlichen und technischen Meisterleistungen.

Sainte-Marie-du-Mont La Réserve Naturelle du domaine de Beauguillot Das Naturschutzgebiet liegt in der Bucht von Veys und ist ein wichtiger Rast- und Überwinterungsort für mehr als 20 000 Zugvögel, die von zwei gut in den Deichen versteckten Observatorien aus entdeckt werden können.

Kirche Saint-Gilles, Ravenoville. Kreuzförmige Kirche, deren Mauern mit Modillons aus dem 11. und 12. Sie steht unter dem Vokabular von Notre-Dame und die Abtei von Blanchelande hat das Patronat über sie. Am Eingang des Chors steht die Arche der Herrlichkeit. Ein monumentaler Ofen (sehenswerte Kuriosität).

Ferme-Manoir de Surville, Ravenoville. Erbaut im 16. und 19. Jahrhundert. Eine schöne Doppeltür, noch mit Türklopfer, sowie ein schöner quadratischer Turm. Für die Besichtigung geöffnet.

Les Ponts d’Ouve: 100 Hektar großes Vogelschutzgebiet und Raum für die Entdeckung der Vögel im Gebiet des regionalen Naturparks der Sümpfe von Cotentin und Bessin. Zugangspfad zum großen Observatorium, das direkt auf eine Wasserfläche blickt.

Italiano :

Presentazione

Sulle tracce dell’esercito americano..

Come i 135.000 uomini delle forze alleate che sbarcarono nel giugno 1944, lasciate le dune per attraversare le paludi fiorite e scoprire il patrimonio architettonico della Normandia. Tornate alla Seconda Guerra Mondiale percorrendo la spiaggia fiancheggiata dai fortini fino al monumento a Leclerc.

Punti notevoli del circuito

0- Il monumento Leclerc è stato eretto in memoria del generale Leclerc de Hauteclocque, che era a capo della famosa 2ª D.B. dell’esercito americano e che sbarcò il 1° agosto 1944 a Utah Beach prima di andare a liberare Parigi, poi Strasburgo.

1 ? Attraversate le paludi con fiori colorati, costeggiate uno stagno, in un paesaggio punteggiato di capanne di cacciatori.

2 ? La chiesa di Saint-Martin-de-Varreville, con i suoi modiglioni dell’XI e XII secolo, ha un campanile a punta, a differenza delle sue vicine, che hanno i timpani. Magnifico portale romanico. Uno dei più bei leggii in quercia della regione del Cotentin.

3 Lo Château de Vaugoubert risale al XIX secolo e possiede uno stagno che ospita cigni e anatre. Degli antichi edifici non rimane nulla. Nel parco è stata ricostruita una colombaia su un vecchio telaio. Durante la Rivoluzione, apparteneva a François Darot, scudiero ed ex conestabile delle Guardie del Re.

4 ? A Foucarville, un po’ fuori dal sentiero sulla D14, una stele segnala il sito del campo di prigionia tedesco Continental Central Enclosure n°19 .

5 ? Tornando verso le dune e il mare, attraversate il Grand Marais .

6 ? Un vecchio fortino ricorda la massiccia costruzione di bunker sotterranei da parte dell’esercito tedesco sulla costa della Normandia.

7 ? Se la marea è bassa, proseguite sulla spiaggia verso il monumento Leclerc, altrimenti seguite la strada se non volete bagnarvi i piedi?

Punti di interesse nelle vicinanze

Museo dello sbarco di Utah Beach 50480 Sainte Marie du Mont Tel 02 33 71 53 35

Storia dello sbarco del 6 giugno 1944 e delle sue imprese umane e tecniche.

Sainte-Marie-du-Mont La Réserve Naturelle du domaine de Beauguillot Situata nella baia di Veys, è un importante luogo di sosta e svernamento per oltre 20.000 uccelli migratori, che possono essere scoperti da due osservatori ben nascosti nelle dighe.

Chiesa di Saint-Gilles, Ravenoville. Chiesa cruciforme con pareti decorate da modiglioni dell’XI e XII secolo. È dedicato a Nostra Signora ed è patrocinato dall’Abbazia di Blanchelande. All’ingresso del coro si trova l’arco della gloria. Una stufa monumentale (una curiosità da vedere).

Ferme-Manoir de Surville, Ravenoville. Costruito tra il XVI e il XIX secolo. Una bella porta a due battenti, ancora con il suo battente, e una bella torre quadrata. Aperto ai visitatori.

Les Ponts d’Ouve: 100 ettari di riserva ornitologica e area per scoprire gli uccelli del Parco Naturale Regionale del Cotentin e delle Paludi del Bessin. Sentiero di accesso al grande osservatorio che si affaccia su un lago.

Español :

Presentación

Tras la pista del ejército americano..

Al igual que los 135.000 hombres de las fuerzas aliadas que desembarcaron en junio de 1944, abandone las dunas para atravesar las marismas floridas y descubrir el patrimonio arquitectónico de Normandía. Vuelva a la Segunda Guerra Mundial regresando a la playa bordeada de blocaos hasta el monumento a Leclerc.

Puntos notables en el circuito

0- El monumento a Leclerc fue erigido en memoria del general Leclerc de Hauteclocque, que estaba al mando de la célebre 2ª D.B. del ejército estadounidense y que desembarcó el 1 de agosto de 1944 en la playa de Utah antes de ir a liberar París y luego Estrasburgo.

1 ? Atraviese las marismas bordeadas de flores de colores, a lo largo de un estanque, en un paisaje salpicado de cabañas de cazadores.

2 ? La iglesia de Saint-Martin-de-Varreville, con sus modillones de los siglos XI y XII, tiene un campanario puntiagudo, a diferencia de sus vecinas, que tienen frontones. Magnífico portal románico. Uno de los más bellos atriles de roble de la región de Cotentin.

3 El castillo de Vaugoubert data del siglo XIX y cuenta con un estanque que alberga cisnes y patos. No queda nada de los antiguos edificios. En el parque, se ha reconstruido un palomar sobre un antiguo armazón. Durante la Revolución, pertenecía a François Darot, un escudero y antiguo alguacil de la Guardia del Rey.

4 ? En Foucarville, un poco alejado del camino en la D14, una estela marca el lugar del campo de prisioneros alemán Recinto Central Continental n°19 .

5 ? De vuelta a las dunas y a la orilla del mar, cruce el Grand Marais .

6 ? Un antiguo blocao recuerda la construcción masiva de búnkeres subterráneos por parte del ejército alemán en la costa de Normandía.

7 ? Si la marea está baja, continúe por la playa hacia el monumento a Leclerc, de lo contrario, siga la carretera si no quiere mojarse los pies..

Puntos de interés cercanos

Museo del Desembarco de la Playa de Utah 50480 Sainte Marie du Mont Tel 02 33 71 53 35

Historia del desembarco del 6 de junio de 1944 y sus hazañas humanas y técnicas.

Sainte-Marie-du-Mont La Réserve Naturelle du domaine de Beauguillot Situada en la bahía de Veys, es un importante lugar de parada e invernada para más de 20.000 aves migratorias, que pueden descubrirse desde dos observatorios bien escondidos en los diques.

Iglesia de Saint-Gilles, Ravenoville. Iglesia cruciforme con muros decorados con modillones de los siglos XI y XII. Está dedicada a Nuestra Señora y está patrocinada por la Abadía de Blanchelande. A la entrada del coro se encuentra el arco de la gloria. Una estufa monumental (una curiosidad que hay que ver).

Ferme-Manoir de Surville, Ravenoville. Construido en los siglos XVI y XIX. Una hermosa puerta doble, todavía con su aldaba, y una hermosa torre cuadrada. Abierto a los visitantes.

Les Ponts d’Ouve: 100 hectáreas de reserva ornitológica y espacio para descubrir las aves del Parque Natural Regional de las Marismas de Cotentin y Bessin. Camino de acceso al gran observatorio con vistas a un lago.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme