Aux gués de Maisoncelles Maisoncelles-sur-Ajon Calvados vendredi 1 mai 2026.

Aux gués de Maisoncelles

Aux gués de Maisoncelles Le Bourg 14210 Maisoncelles-sur-Ajon Calvados Normandie

Durée : 75 Distance : 5600.0 Tarif :

Entre passages à gué et petit patrimoine, ce circuit familial emprunte des sentiers bucoliques de la Vallée de l’Ajon.

http://www.paysdevire-normandie-tourisme.fr/ +33 2 31 77 16 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Aux gués de Maisoncelles

Between fords and small heritage sites, this family trail follows the bucolic paths of the Ajon Valley.

Deutsch :

Zwischen Furtpassagen und kleinem Kulturerbe führt diese Familienroute über die bukolischen Pfade des Ajon-Tals.

Italiano :

Tra guadi e piccoli siti del patrimonio, questo percorso per famiglie segue i sentieri bucolici della Valle dell’Ajon.

Español :

Entre vados y pequeños enclaves patrimoniales, este sendero familiar recorre los bucólicos caminos del valle del Ajon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-04 par Normandie Tourisme