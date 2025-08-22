Aux portes de Saint-Lô Saint-Pierre-de-Semilly Manche

Aux portes de Saint-Lô

Aux portes de Saint-Lô 50810 Saint-Pierre-de-Semilly Manche Normandie

Durée : 90 Distance : 15000.0 Tarif :

Ce circuit agréable est très accessible, idéal pour une sortie familiale. Quelques passages à gué le rendent technique en certains points. Le murmure des ruisseaux de la région vous accompagne tout au long de ce parcours. Profitez du paysage qui s’offre à vous eaux abords de Saint-Pierre-de-Semilly, avec les deux étangs de Semilly. L’ancienneté de l’occupation de tout ce secteur est attestée par la découverte de monnaies gauloises à La Barre-de-Semilly.

English : Aux portes de Saint-Lô

This pleasant circuit is very accessible, ideal for a family outing. A few fords make it technical in some points. The murmur of the local streams accompanies you all along this route. Take advantage of the scenery on the outskirts of Saint-Pierre-de-Semilly, with the two ponds of Semilly. The age of occupation of this entire area is attested by the discovery of Gallic coins at La Barre-de-Semilly.

Deutsch :

Diese angenehme Strecke ist sehr zugänglich und ideal für einen Familienausflug. Einige Furtpassagen machen ihn an manchen Stellen technisch anspruchsvoll. Das Rauschen der Bäche in der Region begleitet Sie auf dieser Strecke. Genießen Sie die Landschaft am Wasser in der Umgebung von Saint-Pierre-de-Semilly mit den beiden Teichen von Semilly. In La Barre-de-Semilly wurden gallische Münzen gefunden, die auf eine lange Besiedlungsgeschichte hinweisen.

Italiano :

Questo piacevole percorso è molto accessibile, ideale per una gita in famiglia. Alcune Ford lo rendono tecnico in alcuni punti. Il mormorio dei ruscelli locali vi accompagna lungo il percorso. Godetevi il paesaggio intorno a Saint-Pierre-de-Semilly, con i due stagni di Semilly. L’antica occupazione di questa zona è attestata dal ritrovamento di monete galliche a La Barre-de-Semilly.

Español :

Esta agradable ruta es muy accesible, ideal para una excursión familiar. Algunos vados lo hacen técnico en ciertos puntos. El murmullo de los arroyos de la zona te acompaña en el camino. Disfrute del paisaje que rodea a Saint-Pierre-de-Semilly, con los dos estanques de Semilly. La antigua ocupación de esta zona está atestiguada por el descubrimiento de monedas galas en La Barre-de-Semilly.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme