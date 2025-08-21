Aux sources de la Sinope Valognes Manche

Aux sources de la Sinope

Aux sources de la Sinope 50700 Valognes Manche Normandie

Durée : 150 Distance : 28000.0 Tarif :

Les difficultés techniques se succèdent sur ce circuit également très physique. De ce fait, il s’adresse aux vététistes confirmés. Prenez le temps d’apprécié le village perché de Montaigu-la-Brisette et son église entourée d’un enclos paroissial bordé de hêtres. Le site est enchanteur.

English : Aux sources de la Sinope

Technical difficulties follow one another on this circuit, which is also very physical. Therefore, it is aimed at experienced mountain bikers. Take the time to appreciate the perched village of Montaigu-la-Brisette and its church surrounded by a parish enclosure lined with beech trees. The site is enchanting.

Deutsch :

Auf dieser ebenfalls sehr physischen Strecke folgen technische Schwierigkeiten aufeinander. Aus diesem Grund ist sie nur für erfahrene Mountainbiker geeignet. Nehmen Sie sich Zeit, um das hochgelegene Dorf Montaigu-la-Brisette und seine Kirche zu genießen, die von einem mit Buchen gesäumten Pfarrgehege umgeben ist. Der Ort ist zauberhaft.

Italiano :

Le difficoltà tecniche si susseguono su questo circuito, che è anche molto fisico. È quindi adatto agli appassionati di mountain bike esperti. Prendetevi il tempo per apprezzare il villaggio arroccato di Montaigu-la-Brisette e la sua chiesa circondata da un recinto parrocchiale fiancheggiato da faggi. Il sito è incantevole.

Español :

Las dificultades técnicas se suceden en este circuito, que además es muy físico. Por lo tanto, es adecuado para ciclistas de montaña experimentados. Tómese el tiempo de apreciar el pueblo encaramado de Montaigu-la-Brisette y su iglesia rodeada de un recinto parroquial bordeado de hayas. El sitio es encantador.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme