Aux sources du Rozet PR n°49 Vendat Allier

Aux sources du Rozet PR n°49 Eglise de Vendat 03110 Vendat Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Cette balade, peu vallonnée, sauf dans la vallée du Béron, vous guidera à travers les cultures en terrasses de la région.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
English : Aux sources du Rozet PR n°49
With the exception of the Béron valley, this hilly walk takes you through the terraced farmlands of the region.
Deutsch : Aux sources du Rozet PR n°49
Diese Wanderung, die außer im Tal des Béron kaum hügelig ist, führt Sie durch die Terrassenkulturen der Region.
Italiano :
Questa passeggiata, che non presenta grandi salite se non nella valle del Béron, si snoda attraverso i terreni agricoli terrazzati della regione.
Español : Aux sources du Rozet PR n°49
Este recorrido, poco accidentado salvo en el valle del Béron, atraviesa las terrazas agrícolas de la región.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme