Aux sources du Rozet PR n°49 Vendat Allier

Aux sources du Rozet PR n°49 Eglise de Vendat 03110 Vendat Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette balade, peu vallonnée, sauf dans la vallée du Béron, vous guidera à travers les cultures en terrasses de la région.

English : Aux sources du Rozet PR n°49

With the exception of the Béron valley, this hilly walk takes you through the terraced farmlands of the region.

Deutsch : Aux sources du Rozet PR n°49

Diese Wanderung, die außer im Tal des Béron kaum hügelig ist, führt Sie durch die Terrassenkulturen der Region.

Italiano :

Questa passeggiata, che non presenta grandi salite se non nella valle del Béron, si snoda attraverso i terreni agricoli terrazzati della regione.

Español : Aux sources du Rozet PR n°49

Este recorrido, poco accidentado salvo en el valle del Béron, atraviesa las terrazas agrícolas de la región.

