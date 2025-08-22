Avec les oiseaux de l’Ailette Chermizy-Ailles Aisne

Avec les oiseaux de l’Ailette A pieds

Avec les oiseaux de l’Ailette A la sortie du village prendre le sentier pentu à gauche, près du monument aux morts. 02860 Chermizy-Ailles Aisne Hauts-de-France

“Sur les ailes du temps, la tristesse s’envole, le temps ramène les plaisirs”. Ce vers de Jean de la Fontaine traduit le renouveau de ces contrées attristées, marquées par les tranchées et les champs de batailles, devenus des espaces de cultures et des bois. Une page d’histoire est tournée, goûtez désormais aux plaisirs du livre de la nature !

English :

On the wings of time, sadness flies away, time brings back pleasures . This verse by Jean de la Fontaine expresses the renewal of these saddened lands, marked by trenches and battlefields, which have become spaces for crops and woods. A page of history has been turned, now taste the pleasures of the book of nature!

Deutsch :

Auf den Flügeln der Zeit fliegt die Traurigkeit davon, die Zeit bringt die Freuden zurück . Dieser Vers von Jean de la Fontaine spiegelt die Erneuerung dieser traurigen, von Schützengräben und Schlachtfeldern gezeichneten Landstriche wider, die nun zu Anbauflächen und Wäldern geworden sind. Eine Seite der Geschichte ist umgeschlagen, probieren Sie nun die Freuden des Naturbuchs aus!

Italiano :

sulle ali del tempo, la tristezza vola via, il tempo riporta i piaceri? Questo verso di Jean de la Fontaine esprime il rinnovamento di queste regioni tristi, segnate da trincee e campi di battaglia, che sono diventate aree coltivate e boschi. Una pagina di storia è stata voltata, ora godetevi i piaceri del libro della natura!

Español :

en las alas del tiempo, la tristeza vuela, el tiempo devuelve los placeres… Este verso de Jean de la Fontaine expresa la renovación de estas regiones entristecidas, marcadas por trincheras y campos de batalla, que se han convertido en zonas de cultivo y bosques. Se ha pasado una página de la historia, ¡ahora disfruta de los placeres del libro de la naturaleza!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2007-07-13 par Agence Aisne Tourisme