Avre et Meuvette Acon Eure

Avre et Meuvette

Avre et Meuvette 27570 Acon Eure Normandie

Durée : 210 Distance : 10200.0 Tarif :

Voici un circuit qui offre un bel aperçu du GR22 reliant Paris au Mont-St-Michel et qui permet de goûter aux joies de la nature à l’arrivée du printemps. Du fond de la vallée d’Avre, alimentée par les eaux de son affluent la Meuvette, le promeneur rejoint des coteaux boisés, classés pour leur diversité d’espèces, pour admirer les prés humides. Ce paysage aquatique fait aussi la part belle au patrimoine.

+33 2 32 24 04 43

English : Avre et Meuvette

This trail offers a glimpse of the GR22 hiking trail that links Paris to the Mont-St-Michel and allows visitors to enjoy the joys of nature at the beginning of spring. From the bottom of the Avre valley, supplied by its tributary, the Meuvette, walkers get to the wooded hillsides listed for the diversity of species found there and admire the wet meadows. This watery landscape also gives pride of place to heritage sites.

Deutsch :

Dieser Rundweg bietet einen schönen Überblick über den GR22, der Paris mit dem Mont-St-Michel verbindet, und ermöglicht es Ihnen, die Freuden der Natur zu genießen, wenn der Frühling kommt. Von der Talsohle des Avre-Tals, das vom Wasser seines Nebenflusses Meuvette gespeist wird, gelangt der Wanderer zu den bewaldeten Hängen, die wegen ihrer Artenvielfalt unter Naturschutz stehen, und kann die Feuchtwiesen bewundern. Diese Wasserlandschaft bietet auch Raum für das Kulturerbe.

Italiano :

Ecco un circuito che offre una buona panoramica del GR22 che collega Parigi a Mont-St-Michel e che permette di assaporare le gioie della natura all’arrivo della primavera. Dal fondo della valle dell’Avre, alimentata dalle acque del suo affluente Meuvette, l’escursionista raggiunge pendii boscosi, classificati per la loro diversità di specie, per ammirare i prati umidi. Questo paesaggio acquatico ha anche molto da offrire in termini di patrimonio.

Español :

He aquí un circuito que ofrece una buena panorámica del GR22 que une París con el Mont-St-Michel y que permite saborear las alegrías de la naturaleza con la llegada de la primavera. Desde el fondo del valle del Avre, alimentado por las aguas de su afluente la Meuvette, el caminante alcanza laderas boscosas, clasificadas por su diversidad de especies, para admirar los prados húmedos. Este paisaje acuático también tiene mucho que ofrecer en cuanto a patrimonio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme