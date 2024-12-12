B Boucle du Jardin Alpin (hiver) Courchevel Savoie

B Boucle du Jardin Alpin (hiver)

B Boucle du Jardin Alpin (hiver) 2ème gare télécabine du Jardin Alpin 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Cette jolie boucle à la découverte des plus beaux hôtels et palaces de la station, emprunte des sentiers en forêt et passe près d’un lac enneigé, la Saulire en toile de fond.

+33 4 79 08 00 29

English : B Boucle du Jardin Alpin (hiver)

A pretty circuit around the resort’s finest hotels and palaces, with stretches of forest and on the edge of a snow-covered lake with La Saulire as a backdrop.

Deutsch : B Boucle du Jardin Alpin (hiver)

Dieser schöne Rundweg zu den schönsten Hotels und Palästen des Ortes führt über Waldwege und vorbei an einem verschneiten See mit dem Saulire im Hintergrund.

Italiano :

Questo suggestivo percorso si snoda tra alcuni dei più bei hotel e palazzi della località, lungo sentieri forestali e costeggiando un lago innevato con il Saulire come sfondo.

Español : B Boucle du Jardin Alpin (hiver)

Este atractivo bucle recorre algunos de los mejores hoteles y palacios de la estación, a lo largo de senderos forestales y junto a un lago cubierto de nieve con el Saulire como telón de fondo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-12 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme