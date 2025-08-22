B10 Forêt du Fontany Départ Altiport-le Blanchot (fermé été 2025) Les Allues Savoie

Sentier piéton B10 Forêt du Fontany Départ Altiport-le Blanchot (fermé été 2025)

Sentier piéton B10 Forêt du Fontany Départ Altiport-le Blanchot (fermé été 2025) Altiport 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Ouvrez grand les yeux !! Ce cadre forestier crée un biotope favorable à la présence de nombreux oiseaux. On observe fréquemment des traces de chevreuil, il n’est pas rare d’apercevoir un lièvre s’enfuir ou un écureuil sautiller.

English : B10 Fontany Forest from Altiport-le Blanchot (closed summer 2025)

Keep your eyes wide open! This forest setting creates a biotope favourable to the presence of many birds. Tracks of deer are frequently seen, and it is not uncommon to see a hare running away or a squirrel hopping about.

Machen Sie die Augen weit auf!!! Diese Waldumgebung schafft ein Biotop, das für die Anwesenheit zahlreicher Vögel günstig ist. Häufig sind Rehspuren zu sehen, und es ist nicht ungewöhnlich, einen flüchtenden Hasen oder ein hüpfendes Eichhörnchen zu erspähen.

Tenete gli occhi ben aperti! Questo ambiente boschivo crea un biotopo favorevole alla presenza di molti uccelli. Le tracce dei cervi sono frequenti e non è raro scorgere una lepre in fuga o uno scoiattolo che saltella.

¡Mantén los ojos bien abiertos! Este entorno boscoso crea un biotopo favorable para la presencia de numerosas aves. Las huellas de ciervo son frecuentes, y no es raro ver una liebre corriendo o una ardilla brincando.

