B11 Sentier Botanique Départ Méribel-Mottaret Les Allues Savoie

Sentier piéton B11 Sentier Botanique Départ Méribel-Mottaret

Découverte d’une multitude de milieux naturels marais, éboulis rocheux, pelouses sèches, prairies pâturées, bordures de ruisseau et bien-sur la cembraie, plus grande originalité et principale raison de la création de la réserve en 1990

English : B11 Botanical Trail from Méribel-Mottaret

Discovery of a multitude of natural environments: marshes, rocky screes, dry grasslands, grazed meadows, stream edges and of course the cembra forest, the greatest originality and main reason for the creation of the reserve in 1990

Deutsch :

Entdeckung einer Vielzahl von natürlichen Lebensräumen: Sümpfe, felsige Geröllhalden, Trockenrasen, beweidete Wiesen, Bachufer und natürlich der Zirbenwald, die größte Einzigartigkeit und der Hauptgrund für die Gründung des Reservats im Jahr 1990

Italiano :

Scoprite una moltitudine di ambienti naturali: paludi, ghiaioni rocciosi, praterie secche, pascoli, rive di ruscelli e, naturalmente, la foresta di cembra, la caratteristica più originale della riserva e il motivo principale per cui è stata creata nel 1990

Español :

Descubra una multitud de entornos naturales: marismas, pedregales, praderas secas, prados de pastoreo, riberas de arroyos y, por supuesto, el bosque de cembras, la característica más original de la reserva y la principal razón por la que se creó en 1990

