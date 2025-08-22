B12 Explor Games Départ Méribel-Mottaret Les Allues Savoie

Sentier piéton B12 Explor Games Départ Méribel-Mottaret

Méribel Mottaret 73550 Les Allues

Dans la réserve naturelle de Tuéda, un concept unique d’un Explor Games ® à Méribel. Les plus petits s’amuseront à chercher les balises, les plus grands à l’affut des indices.. Un parcours convivial aussi bien conçu pour les enfants que les adultes.

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : B12 Explor Games from Méribel-Mottaret

In the Tuéda nature reserve, a unique Explor Games® concept in Méribel. The little ones will have fun looking for the beacons, the older ones will be on the lookout for clues. A friendly course designed for both children and adults.

Deutsch :

Im Naturschutzgebiet von Tuéda gibt es ein einzigartiges Konzept eines Explor Games ® in Méribel. Die Kleinsten werden Spaß daran haben, die Markierungen zu suchen, während die Größeren nach Hinweisen Ausschau halten. Ein geselliger Parcours, der für Kinder und Erwachsene gleichermaßen geeignet ist.

Italiano :

Nella riserva naturale di Tuéda, un concetto unico di Explor Games ® a Méribel. I più piccoli si divertiranno a cercare i fari, mentre i più grandi saranno alla ricerca di indizi… Un percorso amichevole pensato per grandi e piccini.

Español :

En la reserva natural de Tuéda, un concepto Explor Games ® único en Méribel. Los más pequeños se divertirán buscando las balizas, mientras que los mayores estarán atentos a las pistas… Un recorrido simpático pensado tanto para niños como para adultos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme