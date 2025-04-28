B13 Chemin du Creux de l’Ours Départ Méribel-Mottaret Les Allues Savoie

B13 Chemin du Creux de l’Ours Départ Méribel-Mottaret Méribel Mottaret 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un très beau sentier balcon face au Mont Vallon, l’Aiguille du Fruit dominant tout le plateau de Tueda bordé de magnifiques pins cembros. Retour par le fond de ce même plateau en bordure du lac de Tuéda

English : B13 Path of the Creux de l’Ours from Méribel-Mottaret

A beautiful balcony path facing Mont Vallon, the Aiguille du Fruit dominating the entire Tueda plateau bordered by magnificent cembrian pines. Return by the bottom of the same plateau along the edge of the lake of Tuéda

Deutsch :

Ein sehr schöner Balkonweg mit Blick auf den Mont Vallon, die Aiguille du Fruit, die das gesamte Plateau von Tueda überragt, das von wunderschönen Zirbelkiefern gesäumt wird. Rückweg über den Boden desselben Plateaus am Rande des Tuéda-Sees

Italiano :

Bellissimo sentiero balconato di fronte al Mont Vallon, l’Aiguille du Fruit domina l’intero altopiano di Tueda, delimitato da magnifici pini di Cembros. Il ritorno avviene attraverso il fondo dello stesso altopiano, lungo il bordo del Lac de Tuéda

Español :

Hermoso sendero balconado frente al Mont Vallon, la Aiguille du Fruit domina toda la meseta de Tueda, bordeada de magníficos pinos Cembros. Regreso por el fondo de la misma meseta bordeando el lago de Tuéda

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-28 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme