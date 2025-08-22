B14 Les Alpages de l’Altiport Départ Méribel-Mottaret Les Allues Savoie

Sentier piéton B14 Les Alpages de l’Altiport Départ Méribel-Mottaret

Sentier piéton B14 Les Alpages de l’Altiport Départ Méribel-Mottaret Méribel Mottaret 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Depuis la Maison du Tourisme à Méribel Mottaret, montez vers le versant Saulire par les alpages et le sentier des animaux jusqu’à l’Altiport. En été, observez vaches et marmottes. Variante famille prendre le 1er tronçon de la télécabine du Pas du Lac.

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : B14 The Altiport mountain pastures From Méribel-Mottaret

From the Maison du Tourisme in Méribel Mottaret, climb up to the Saulire slope via the mountain pastures and the animal trail to the Altiport. In summer, watch cows and marmots. Family option: take the 1st section of the Pas du Lac cable car.

Deutsch :

Steigen Sie vom Maison du Tourisme in Méribel Mottaret über die Almen und den Tierpfad zum Hang Saulire auf, bis Sie den Altiport erreichen. Im Sommer können Sie hier Kühe und Murmeltiere beobachten. Familienvariante: Nehmen Sie den ersten Abschnitt der Seilbahn von Pas du Lac.

Italiano :

Dalla Maison du Tourisme di Méribel Mottaret, salite sul versante di Saulire attraverso gli alpeggi e il sentiero degli animali fino all’Altiport. In estate, fate attenzione a mucche e marmotte. Opzione famiglia: prendere il 1° tronco della funivia del Pas du Lac.

Español :

Desde la Maison du Tourisme de Méribel Mottaret, suba al lado de Saulire por los pastos de montaña y el sendero de animales hasta el Altiport. En verano, cuidado con las vacas y las marmotas. Opción familiar: tomar el 1er tramo del teleférico del Pas du Lac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme