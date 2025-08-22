B2 Boucle des Allues Les Allues Savoie

Sentier piéton B2 Boucle des Allues

Sentier piéton B2 Boucle des Allues Méribel Les Allues 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de villages (Les Allues-Hauteville-Villaret) Patrimoine moulin, chapelles, four communautaire, batsé =bassin, pôle culturel

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : B2 Allues Loop

Village visits (Les Allues-Hauteville-Villaret) Heritage: mill, chapels, community oven, batsé =basin, cultural centre

Deutsch :

Besuch von Dörfern (Les Allues-Hauteville-Villaret) Kulturerbe: Mühle, Kapellen, Gemeinschaftsofen, batsé =Becken, Kulturpol

Italiano :

Visite al villaggio (Les Allues-Hauteville-Villaret) Patrimonio: mulino, cappelle, forno comunitario, batsé = bacino, centro culturale

Español :

Visitas a pueblos (Les Allues-Hauteville-Villaret) Patrimonio: molino, capillas, horno comunitario, batsé =cuenca, centro cultural

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme