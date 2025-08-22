B4 Montée de Altiport ou Morel Départ Méribel Village Les Allues Savoie

Sentier piéton B4 Montée de Altiport ou Morel Départ Méribel Village

Sentier piéton B4 Montée de Altiport ou Morel Départ Méribel Village Meribel Village 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis Méribel-Village ce chemin vous permettra de monter jusqu’à l’Altiport en passant par le joli plateau du Plaigny, de là, possibilité de rejoindre le quartier de Morel situé à 5/10 min de Méribel centre.

English : B4 Ascent to Altiport or Morel from Méribel Village

From Méribel-Village this path will allow you to go up to the Altiport via the pretty Plaigny plateau, from there it is possible to reach the Morel district located 5/10 min from Méribel centre.

Deutsch :

Von Méribel-Village aus können Sie auf diesem Weg über das schöne Plateau du Plaigny bis zum Altiport aufsteigen. Von dort aus haben Sie die Möglichkeit, das Viertel Morel zu erreichen, das 5/10 Minuten vom Zentrum Méribels entfernt liegt.

Italiano :

Da Méribel-Village, questo sentiero conduce all’Altiport attraverso il grazioso altopiano di Plaigny, da cui si raggiunge il quartiere di Morel a 5/10 minuti dal centro di Méribel.

Español :

Desde Méribel-Village, este sendero sube al Altiport por la bonita meseta de Plaigny, desde donde se llega al barrio de Morel, a 5/10 minutos del centro de Méribel.

