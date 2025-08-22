B4 Montée de Altiport ou Morel Départ Méribel Village Les Allues Savoie
Sentier piéton B4 Montée de Altiport ou Morel Départ Méribel Village
Depuis Méribel-Village ce chemin vous permettra de monter jusqu’à l’Altiport en passant par le joli plateau du Plaigny, de là, possibilité de rejoindre le quartier de Morel situé à 5/10 min de Méribel centre.
English : B4 Ascent to Altiport or Morel from Méribel Village
From Méribel-Village this path will allow you to go up to the Altiport via the pretty Plaigny plateau, from there it is possible to reach the Morel district located 5/10 min from Méribel centre.
Deutsch :
Von Méribel-Village aus können Sie auf diesem Weg über das schöne Plateau du Plaigny bis zum Altiport aufsteigen. Von dort aus haben Sie die Möglichkeit, das Viertel Morel zu erreichen, das 5/10 Minuten vom Zentrum Méribels entfernt liegt.
Italiano :
Da Méribel-Village, questo sentiero conduce all’Altiport attraverso il grazioso altopiano di Plaigny, da cui si raggiunge il quartiere di Morel a 5/10 minuti dal centro di Méribel.
Español :
Desde Méribel-Village, este sendero sube al Altiport por la bonita meseta de Plaigny, desde donde se llega al barrio de Morel, a 5/10 minutos del centro de Méribel.
