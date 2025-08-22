B5 Circuit des Villages Départ Méribel Les Allues Savoie

Sentier piéton B5 Circuit des Villages Départ Méribel

Sentier piéton B5 Circuit des Villages Départ Méribel Méribel Centre 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Visite de villages et sentier des Chapelles au départ de Méribel (Le Raffort Nantgerel Chandon- Vanthier Le Cruet- Les Allues Le Villaret retour par la forêt jusqu’à La Gittaz) Cette boucle peut se faire dans les deux sens.

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : B5 Circuit of the Villages from Méribel

Visit of villages and Chapels trail from Méribel (Le Raffort Nantgerel Chandon- Vanthier Le Cruet- Les Allues Le Villaret return through the forest to La Gittaz) This loop can be done in both directions

Deutsch :

Besuch von Dörfern und Kapellenpfad ab Méribel (Le Raffort Nantgerel Chandon- Vanthier Le Cruet- Les Allues Le Villaret Rückweg durch den Wald bis La Gittaz) Dieser Rundweg kann in beide Richtungen begangen werden.

Italiano :

Visite ai villaggi e sentiero delle cappelle da Méribel (Le Raffort Nantgerel Chandon- Vanthier Le Cruet- Les Allues Le Villaret ritorno attraverso la foresta a La Gittaz) Questo anello può essere percorso in entrambe le direzioni.

Español :

Visitas de pueblos y recorrido de la Capilla desde Méribel (Le Raffort Nantgerel Chandon- Vanthier Le Cruet- Les Allues Le Villaret regreso por el bosque hasta La Gittaz) Este bucle puede realizarse en ambos sentidos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme