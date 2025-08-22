B6 Sentier de Morel Départ Méribel Les Allues Savoie

Sentier piéton B6 Sentier de Morel Départ Méribel

Sentier piéton B6 Sentier de Morel Départ Méribel Méribel Centre 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une boucle qui permet de visiter une grande partie des quartiers de Méribel centre en passant par de beaux sentiers entre clairières et forêt retour par les petites routes tranquilles des Chalets et de la Renarde qui ont connu les premières constructions

English : B6 Morel trail from Méribel

A loop which allows you to visit a large part of the districts of Méribel centre, passing by beautiful paths between clearings and forest, returning by the small quiet roads of the Chalets and the Renarde which saw the first constructions

Deutsch :

Ein Rundweg, der es ermöglicht, einen Großteil der Stadtteile von Méribel Centre zu besichtigen, vorbei an schönen Wegen zwischen Lichtungen und Wald zurück über die kleinen ruhigen Straßen von Les Chalets und La Renarde, wo die ersten Gebäude errichtet wurden

Italiano :

Questo anello vi condurrà attraverso molti dei quartieri del centro di Méribel, lungo splendidi sentieri tra radure e foreste, per poi tornare indietro lungo le tranquille stradine di Les Chalets e La Renarde, dove sono stati costruiti i primi edifici

Español :

Este bucle le llevará por muchos de los barrios del centro de Méribel, por hermosos senderos entre claros y bosques, y de vuelta por las tranquilas callejuelas de Les Chalets y La Renarde, donde se levantaron las primeras construcciones

