B8 Au fil de l’eau (montée et/ou descente) Départ Méribel Les Allues Savoie

Sentier piéton B8 Au fil de l’eau (montée et/ou descente) Départ Méribel Méribel Centre 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un joli chemin Au fil de l’eau permet de relier la Chaudanne (Méribel centre) à Méribel-Mottaret.

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : B8 Along the river “Doron” (ascent and/or descent) from Méribel

A nice path Au fil de l’eau allows you to link La Chaudanne (Méribel centre) to Méribel-Mottaret.

Deutsch :

Ein schöner Weg Am Wasser entlang verbindet La Chaudanne (Méribel-Zentrum) mit Méribel-Mottaret.

Italiano :

Un grazioso sentiero Au fil de l’eau collega La Chaudanne (centro di Méribel) a Méribel-Mottaret.

Español :

Un bonito sendero Au fil de l’eau une La Chaudanne (centro de Méribel) con Méribel-Mottaret.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme