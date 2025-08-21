B8 Au fil de l’eau (montée et/ou descente) Départ Méribel Les Allues Savoie
B8 Au fil de l’eau (montée et/ou descente) Départ Méribel Les Allues Savoie vendredi 1 mai 2026.
Sentier piéton B8 Au fil de l’eau (montée et/ou descente) Départ Méribel Méribel Centre 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Un joli chemin Au fil de l’eau permet de relier la Chaudanne (Méribel centre) à Méribel-Mottaret.
https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01
English : B8 Along the river “Doron” (ascent and/or descent) from Méribel
A nice path Au fil de l’eau allows you to link La Chaudanne (Méribel centre) to Méribel-Mottaret.
Deutsch :
Ein schöner Weg Am Wasser entlang verbindet La Chaudanne (Méribel-Zentrum) mit Méribel-Mottaret.
Italiano :
Un grazioso sentiero Au fil de l’eau collega La Chaudanne (centro di Méribel) a Méribel-Mottaret.
Español :
Un bonito sendero Au fil de l’eau une La Chaudanne (centro de Méribel) con Méribel-Mottaret.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme