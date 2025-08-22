Baignade Surveillée à Vieille-Brioude Vieille-Brioude Haute-Loire

Baignade Surveillée sur la plage de la Bageasse à Vieille-Brioude

Baignade Surveillée sur la plage de la Bageasse à Vieille-Brioude La Bageasse 43100 Vieille-Brioude Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Plage ombragée en herbe au bord de l’Allier, idéale pour pique-niquer, se baigner et profiter de la nature en famille ou entre amis à 7 km de Brioude.

+33 4 71 50 50 20

English :

Shady grassy beach on the banks of the Allier, ideal for picnics, swimming and enjoying nature with family or friends, 7 km from Brioude.

Deutsch :

Schattiger Grasstrand am Ufer des Allier, ideal zum Picknicken, Baden und Genießen der Natur mit der Familie oder Freunden, 7 km von Brioude entfernt.

Italiano :

Spiaggia erbosa e ombreggiata sulle rive dell’Allier, ideale per fare picnic, nuotare e godersi la natura con la famiglia o gli amici, a 7 km da Brioude .

Español :

Playa sombreada y cubierta de hierba a orillas del Allier, ideal para hacer picnic, bañarse y disfrutar de la naturaleza en familia o con amigos, a 7 km de Brioude.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-20 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme