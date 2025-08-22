Bailleul de la Préhistoire à nos jours Saint-Pierre-la-Garenne Eure

Bailleul de la Préhistoire à nos jours

Bailleul de la Préhistoire à nos jours 27600 Saint-Pierre-la-Garenne Eure Normandie

Durée : 180 Distance : 9500.0 Tarif :

Ce parcours doit son nom à des vestiges de grottes datant de l’époque néolithique que vous rencontrerez au cours de la balade. Circuit agréable entre campagne et forêt vous permettant de prendre un bol d’air au calme.

English : Bailleul de la Préhistoire à nos jours

This route owes its name to the remains of caves dating from the Neolithic period that you will encounter during the walk. A pleasant circuit between countryside and forest allowing you to take a breath of fresh air in a quiet place.

Deutsch :

Dieser Weg verdankt seinen Namen den Überresten von Höhlen aus der Jungsteinzeit, auf die Sie während der Wanderung stoßen werden. Angenehmer Rundweg zwischen Land und Wald, der es Ihnen ermöglicht, in Ruhe frische Luft zu schnappen.

Italiano :

Questo percorso deve il suo nome ai resti di grotte risalenti al Neolitico che si incontrano durante la passeggiata. Si tratta di un percorso piacevole attraverso la campagna e la foresta, che permette di respirare aria fresca in un ambiente tranquillo.

Español :

Esta ruta debe su nombre a los restos de cuevas que datan del Neolítico y que encontrará durante el recorrido. Se trata de una agradable ruta por el campo y el bosque, que permite respirar aire fresco en un entorno tranquilo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme