Bailleul-sur-Thérain à Bresles Bailleul-sur-Thérain Oise

Bailleul-sur-Thérain à Bresles A pieds Très facile

Bailleul-sur-Thérain à Bresles rue du gravier 60930 Bailleul-sur-Thérain Oise Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 6000.0 Tarif :

Au départ de la vallée du Thérain, cette voie verte relie les communes de Bailleul-sur-Thérain et Bresles. Il offre un cadre agréable et paisible avec un point de vue sur le Mont César et la forêt de Hez-Froidmont.

Bailleul-sur-Thérain (4 fleurs) offre un cadre idyllique pour les promenades familiales (aire de pique-nique aménagée autour des étangs et de la rivière Le Thérain (cours d’eau de catégorie 1, parcours de canoe-kayak…).

Bresles, situé sur l’Avenue verte London-Paris est un bourg au riche patrimoine bien valorisé (3 fleurs). Vous pourrez vous promener autour des étangs, du marais ou même faire une incursion dans la forêt.

Très facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bailleul-sur-Thérain à Bresles

Departing from the Thérain valley, this greenway links the communes of Bailleul-sur-Thérain and Bresles. It offers a pleasant, peaceful setting with views of Mont César and the Hez-Froidmont forest.

Bailleul-sur-Thérain (4 flowers) offers an idyllic setting for family walks (picnic area around the ponds and the river Le Thérain (category 1 watercourse, canoe-kayak course…).

Bresles, located on the London-Paris Avenue verte, is a town with a rich heritage (3 flowers). You can stroll around the ponds, the marsh or even make a foray into the forest.

Deutsch : Bailleul-sur-Thérain à Bresles

Ausgehend vom Tal des Thérain verbindet dieser grüne Weg die Gemeinden Bailleul-sur-Thérain und Bresles. Er bietet eine angenehme und friedliche Umgebung mit einem Aussichtspunkt auf den Mont César und den Wald von Hez-Froidmont.

Bailleul-sur-Thérain (4 Blumen) bietet einen idyllischen Rahmen für Familienspaziergänge (Picknickbereich, der rund um die Teiche und den Fluss Le Thérain (Wasserlauf der Kategorie 1, Kanu- und Kajakstrecke…) angelegt wurde).

Bresles liegt an der Avenue verte London-Paris und ist eine Stadt mit einem reichen, gut aufgewerteten Kulturerbe (3 Blumen). Sie können um die Teiche und das Moor herum spazieren gehen oder sogar einen Abstecher in den Wald machen.

Italiano :

Partendo dalla valle del Thérain, questa via verde collega i comuni di Bailleul-sur-Thérain e Bresles. Offre un ambiente piacevole e tranquillo con vista sul Mont César e sulla foresta di Hez-Froidmont.

Bailleul-sur-Thérain (4 fiori) offre un ambiente idilliaco per le passeggiate in famiglia (area pic-nic allestita intorno agli stagni e al fiume Le Thérain (corso d’acqua di categoria 1, percorso per canoa-kayak, ecc.)

Bresles, sull’Avenue verte Londra-Parigi, è una cittadina dal ricco patrimonio, premiata con 3 fiori. È possibile passeggiare tra gli stagni e le paludi, o anche fare una gita nella foresta.

Español : Bailleul-sur-Thérain à Bresles

Partiendo del valle de Thérain, esta vía verde une los municipios de Bailleul-sur-Thérain y Bresles. Ofrece un entorno agradable y tranquilo con vistas al Monte César y al bosque de Hez-Froidmont.

Bailleul-sur-Thérain (4 flores) ofrece un marco idílico para pasear en familia (zona de picnic acondicionada alrededor de los estanques y del río Le Thérain (curso de agua de categoría 1, recorrido en canoa-kayak, etc.).

Bresles, en la Avenue verte Londres-París, es una localidad con un rico patrimonio galardonado con 3 flores. Podrá pasear por los estanques y pantanos, o incluso adentrarse en el bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-05 par SIM Hauts-de-France