Bailleval: Bois des côtes (parcours 1) Bailleval Oise

Bailleval: Bois des côtes (parcours 1) A pieds Facile

Bailleval: Bois des côtes (parcours 1) Ecole Daniel Ourth, Ruelle du Jardin des Prothais 60140 Bailleval Oise Hauts-de-France

Durée : 105 Distance : 6500.0 Tarif :

Ce parcours vous permet de découvrir une partie du bois descôtes, sur les hauteurs de Bailleval.

Suivre le fléchage Parcours 1 .

Facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bailleval: Bois des côtes (parcours 1)

This trail allows you to discover part of the Bois Descôtes, on the heights of Bailleval.

Follow the Parcours 1 signs.

Deutsch : Bailleval: Bois des côtes (parcours 1)

Auf dieser Strecke können Sie einen Teil des Bois descôtes auf den Anhöhen von Bailleval entdecken.

Folgen Sie der Beschilderung Parcours 1 .

Italiano :

Questo percorso si snoda su una parte del Bois Descôtes, sulle alture del Bailleval.

Seguire le indicazioni per il Parcours 1 .

Español : Bailleval: Bois des côtes (parcours 1)

Este itinerario recorre una parte del Bois Descôtes, en las alturas de Bailleval.

Siga las indicaciones del Parcours 1 .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France