Bailleval: Bois des côtes (parcours 1) Bailleval Oise

Bailleval: Bois des côtes (parcours 1) Ecole Daniel Ourth, Ruelle du Jardin des Prothais 60140 Bailleval Oise Hauts-de-France
Durée : 105 Distance : 6500.0 Tarif :
Ce parcours vous permet de découvrir une partie du bois descôtes, sur les hauteurs de Bailleval.
Suivre le fléchage Parcours 1 .
Facile
English : Bailleval: Bois des côtes (parcours 1)
This trail allows you to discover part of the Bois Descôtes, on the heights of Bailleval.
Follow the Parcours 1 signs.
Deutsch : Bailleval: Bois des côtes (parcours 1)
Auf dieser Strecke können Sie einen Teil des Bois descôtes auf den Anhöhen von Bailleval entdecken.
Folgen Sie der Beschilderung Parcours 1 .
Italiano :
Questo percorso si snoda su una parte del Bois Descôtes, sulle alture del Bailleval.
Seguire le indicazioni per il Parcours 1 .
Español : Bailleval: Bois des côtes (parcours 1)
Este itinerario recorre una parte del Bois Descôtes, en las alturas de Bailleval.
Siga las indicaciones del Parcours 1 .
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France