Bailleval: les étangs (parcours 2) Bailleval Oise

Bailleval: les étangs (parcours 2) Ecole Daniel Ourth, Ruelle du Jardin des Prothais 60140 Bailleval Oise Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 7600.0 Tarif :

Ce parcours vous permet de découvrir une partie des zoneshumides de Bailleval, notamment les étangs de Sénécourt. Suivre le fléchage « Parcours 2 ».

English : Bailleval: les étangs (parcours 2)

This trail takes in some of Bailleval’s wetlands, including the Sénécourt ponds. Follow the « Parcours 2 » signs.

Deutsch : Bailleval: les étangs (parcours 2)

Auf dieser Strecke können Sie einen Teil der Feuchtgebiete von Bailleval entdecken, insbesondere die Teiche von Sénécourt. Folgen Sie der Beschilderung « Parcours 2 ».

Italiano :

Questo percorso permette di visitare alcune zone umide del Bailleval, in particolare gli stagni di Sénécourt. Seguire le indicazioni per il « Parcours 2 ».

Español : Bailleval: les étangs (parcours 2)

Este sendero recorre algunos de los humedales de Bailleval, en particular los estanques de Sénécourt. Siga las indicaciones hacia « Parcours 2 ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France