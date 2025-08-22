Bajamont, balade de la Bellette et du lac Bajamont Lot-et-Garonne

Bajamont, balade de la Bellette et du lac A pieds Facile

Bajamont, balade de la Bellette et du lac 47480 Bajamont Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 5000.0 Tarif :

La première partie du circuit s’élève progressivement dans les coteaux boisés de la Bellette, offrant de vastes points de vue. La seconde court en fond de vallée de la Masse et peut se prolonger autour du lac.

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Bajamont, balade de la Bellette et du lac

The first part of the circuit rises progressively in the wooded hillsides of the Bellette, offering vast viewpoints. The second part runs at the bottom of the Masse valley and can be extended around the lake.

Deutsch : Bajamont, balade de la Bellette et du lac

Der erste Teil des Rundwegs steigt allmählich in den bewaldeten Hängen von La Bellette an und bietet weite Ausblicke. Der zweite Teil verläuft in der Talsohle des Masse-Tals und kann um den See herum verlängert werden.

Italiano :

La prima parte del circuito sale gradualmente sulle colline boscose delle Bellette, offrendo vasti panorami. La seconda parte corre sul fondo della valle di Masse e può essere estesa intorno al lago.

Español : Bajamont, balade de la Bellette et du lac

La primera parte del circuito asciende gradualmente hacia las laderas boscosas de la Bellette, ofreciendo amplias vistas. La segunda parte discurre por el fondo del valle de Masse y puede extenderse alrededor del lago.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-14 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine