Bajamont, dans les collines de la vallée de la Masse Bajamont Lot-et-Garonne

Bajamont, dans les collines de la vallée de la Masse En VTT Difficulté moyenne

Bajamont, dans les collines de la vallée de la Masse 47480 Bajamont Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10800.0 Tarif :

Cette randonnée assez accidentée vous emmènera dans des sentiers escarpés et ombragés à travers les collines Agenaises du Pays de Serres.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bajamont, dans les collines de la vallée de la Masse

This fairly rugged hike will take you along steep, shady paths through the hills of the Agen region of the Pays de Serres.

Deutsch : Bajamont, dans les collines de la vallée de la Masse

Diese recht unebene Wanderung führt Sie auf steilen und schattigen Pfaden durch die Hügel von Agenaises im Pays de Serres.

Italiano :

Questa escursione piuttosto accidentata vi condurrà lungo sentieri ripidi e ombreggiati attraverso le colline di Agen, nel Pays de Serres.

Español : Bajamont, dans les collines de la vallée de la Masse

Esta excursión, bastante accidentada, le llevará por caminos empinados y sombreados a través de las colinas de Agen, en el País de Serres.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine